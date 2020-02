Stade Rennais : Coup de tonnerre, Létang quitte la présidence

C’est un coup de tonnerre qui vient de retentir dans le ciel de Rennes. Olivier Létang n’est plus le président du Stade Rennais. Le club rennais a officiallisé la nouvelle ce vendredi.

La nouvelle vient de tomber. Olivier Létang n’est plus le président du Stade Rennais. Le club rennais et l’homme de 47 ans ont décidé de mettre fin à leur collaboration, quelques jours seulement après la défaite face à Lille OSC (1-0).

Propulsé à la tête du club rennais en novembre 2017, Olivier Létang a été à l’origine de la montée en puissance du club breton. Sous sa présidence, le Stade Rennais a franchi un cap. « L’épopée européenne et la victoire de la Coupe de France 2019 resteront dans nos mémoires. Le club peut s’appuyer sur de solides équipes pour poursuivre la saison en cours dans les meilleures conditions », peut-on lire dans le communiqué du club.

Olivier Létang s’est également exprimé sur son départ surprenant du Stade Rennais. « L’un de nos premiers objectifs était de redonner de la fierté et de faire vivre des émotions à toute la communauté rouge et noire. Au-delà d’avoir gagné le plus beau trophée du football français, je n’oublierai jamais ces moments de joie partagés et cette formidable aventure humaine avec les joueurs, toutes les équipes sportives et administratives du club qui ont tout donné », a-t-il réagi.

Son message de remerciement

Poursuivant, Olivier Létang a adressé un message de remerciement à François-Henri Pinault, l’actionnaire du Stade Rennais FC depuis 1998, à ses collaborateurs, mais aussi aux supporters du club. « Je remercie François-Henri Pinault qui m’a choisi et qui m’a fait confiance en 2017 pour mener le club. Je tiens également à remercier tous les collaborateurs du club et nos extraordinaires supporters pour leur soutien indéfectible et leur passion », a-t-il déclaré.

Le désormais ex-président avoue qu’il quitte le Stade Rennais « à contrecœur ». Mais il restera « toujours un fervent supporter » du club magnifique. En attendant la nomination d’un nouveau président, c’est Jacques Delanoë, actuel président du conseil d’administration, qui assurera l’intérim.

Selon nos informations, ce départ d' Olivier Létang est une décision de l'actionnaire et non du dirigeant lui-même. Il n'y a cependant pas de détails sur les raisons de la décision de François-Henri Pinault de se séparer du dirigeant qui a renforcé la crédibilité du projet sportif de son club.

Cette décision surprenante a provoqué un véritable bouleversement au sein du club. Les joueurs refusent même de s'entraîner, selon des informations en proenance du centre d'entraînement Henri-Guérin à la Piverdière.