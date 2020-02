PSG Mercato : Grosse injustice dénoncée contre Edinson Cavani

Proche de quitter le PSG en janvier, Edinson Cavani est finalement resté au Paris Saint-Germain où sa situation ne s’est guère améliorée. Pour Luis Fernandez, Thomas Tuchel y est pour grand-chose.

Edinson Cavani maltraité par Thomas Tuchel ?

L’échec du transfert d’ Edinson Cavani vers l’ Atlético Madrid est l’une des grosses surprises du dernier mercato. Alors qu’un accord entre l’attaquant du PSG et les Colchoneros était annoncé par la presse espagnole, la formation madrilène n’a pas répondu aux exigences du Paris Saint-Germain. En fin de contrat, le buteur uruguayen se retrouve à attendre la fin de la saison avant de quitter Paris.

Avec son transfert avorté, Edinson Cavani voit surtout son calvaire se poursuivre avec le PSG. Retenu dans le groupe contre le FC Nantes mardi, l’avant-centre de 32 ans n’a pas foulé la pelouse de La Beaujoire. Chose qui irrite Luis Fernandez. L’ancien coach du Paris Saint-Germain dénonce un traitement injuste de la part de Thomas Tuchel.

Luis Fernandes prend parti pour Cavani contre Tuchel

Sur BeinSports, Luis Fernandez a exprimé sa colère contre Thomas Tuchel. L’ancien coach du PSG juge injuste que le technicien allemand ait envoyé Edinson Cavani à l’échauffement pour au final le laisser finir sur le banc. A en croire le consultant, l’entraîneur parisien est en train de régler ses comptes à l’Uruguayen. Lequel avait fait part de ses envies de départ à sa direction.

« On a un garçon qui a une mentalité et un état d’esprit remarquable, on ne va pas le punir, il faut arrêter », a notamment lancé Luis Fernandez. Le technicien français ne fait que confirmer le mauvais traitement dénoncé il y a quelques jours par le clan de Cavani. Berta Gomez, la mère du joueur, réclamait que Paris libère son fils afin de mettre fin à son supplice dans la capitale. Mais elle n’a pas été exaucée. Edinson Cavani est parti pour porter sa croix pendant de longs mois encore.