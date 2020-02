ASSE : Quatre forfaits à Saint-Étienne contre le Montpellier HSC

Claude Puel a appris que Wahbi Khazri et Yohan Cabaye ont eu des alertes lors du choc ASSE - OM. Finalement, le premier n'est pas disponible pour affronter le Montpellier HSC, et le deuxième est incertain. Et ce n'est pas tout !

ASSE : Khazri, Hamouma, Nordin et Youssouf, forfaits contre Montpellier

Dans son point santé, en vue du déplacement à Montpellier, dimanche (15h), l’entraineur de l’ ASSE a dénombré quatre joueurs indisponibles dans son groupe. En plus de Wahbi Khazri qui a eu une alerte lors de la défaite contre l’ OM, Romain Hamouma ne pourra pas faire le voyage dans l’Hérault. Il est touché et forfait comme le premier.

Le joueur de 32 ans était pourtant revenu de blessure récemment. Il avait même été buteur contre le FC Metz. Il avait également joué tout le match perdu contre l’Olympique de Marseille (0-2), mercredi soir. Zaydou Youssouf et Arnaud Nordin ne sont également pas disponibles lors de cette 24e journée de Ligue 1.

Concernant Yohan Cabaye, il a passé des examens qui sont rassurants. Néanmoins, il n’est pas encore certain d’être opérationnel. « On fera le point lors de la dernière séance », a indiqué l’entraineur et manager général de l' ASSE.

Il faut dire que ces blessures en cascade depuis un bon moment agacent Claude Puel. Son équipe a d’ailleurs chuté au classement et est désormais 15e de Ligue 1. Pire, elle a perdu 6 fois, lors de ses 7 derniers matchs en championnat.

Le plan de Claude Puel pour faire face aux blessures

Mais que va faire le coach des Stéphanois face aux nouvelles blessures qui diminuent la force de son groupe à Montpellier ? « C’est une adaptation continue, mais on ne va pas se retrancher derrière les blessures », a-t-il répondu en conférence de presse d’avant-match.

« D’un match à l’autre, il y a pas mal de problèmes qui peuvent surgir, sans compter la fatigue accumulée. Tout le monde doit se sentir prêt, tout en essayant de travailler, progresser, notamment avec les plus jeunes qui ont encore besoin de se remplir », a expliqué le successeur de Ghislain Printant.