OM Mercato : Sanson prend deux grandes décisions pour son avenir

Morgan Sanson était présent ce vendredi en conférence de presse d’avant-match OM-Toulouse FC, samedi (17h30) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille a lâché deux confidences de taille pour son avenir.

OM mercato : Morgan Sanson confirme les offres hivernales

La presse en avait parlé lors du mercato hivernal. Considéré comme un joueur à forte valeur marchande, Morgan Sanson aurait pu être vendu pour renflouer les caisses de l’ OM. Plusieurs clubs avaient été annoncés aux trousses de l’ancien Montpelliérain, à savoir le Hertha Berlin (Bundesliga), West Ham, Southampton et Wolverhampton (Premier League). Autant de clubs qui ont transmis des propositions, comme le révèle le joueur de 25 ans qui confirme qu’ « il y a eu des offres ».

Des offres que Morgan Sanson a accueillies avec sérénité. Car dans le fond, l’ex-Manceau n’avait « jamais pensé à partir cet hiver » de l’ OM. D’ailleurs, il ne voyait « aucune raison de partir à ce moment-là de la saison ».

Sanson toujours avec le club phocéen la saison prochaine ?

L’ OM est en crise économique. L’été prochain, le club olympien devra vendre pour faire d’une pierre deux coups, à savoir éviter des sanctions du fair-play financier et pouvoir recruter. Morgan Sanson est régulièrement cité comme potentiel joueur à vendre. D'ailleurs, le joueur aurait trouvé un accord avec ses dirigeants pour être libéré en fin de saison.

Mais les responsables marseillais seraient bien inspirés de rayer son nom de cette liste dès à présent. Car le natif de Saint-Doulchard est « venu… pour jouer la Ligue des Champions ». Et Morgan Sanson et ses coéquipiers ont tous décidé de rester en cas de qualification.

Or, une qualification en Ligue des Champions est largement dans les cordes de l’ Olympique de Marseille cette saison. Jacques-Henri Eyraud et Paul Aldridge, plus soucieux de trouver des liquidités par une vente de joueurs, sont prévenus…