ASSE - OM (0-2) : André Villas-Boas, Khazri a perdu la tête

Wahbi Khazri et André Villas-Boas se sont accrochés lors du choc entre l’ ASSE et l’ OM (0-2, 23e journée de Ligue 1). Pour l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille, le joueur de l’ AS Saint-Etienne est tout simplement devenu fou.

ASSE : Wahbi Khazri agacé d’être mené par l’ OM ?

Il y avait un peu plus d’une heure que les 22 acteurs étaient sur la pelouse. L’ ASSE était toujours mené par l’ OM (0-1). Un but magnifique de Dimitri Payet dès la 7e minute dans un angle fermé, après avoir ridiculisé Yann M’Vila.

Un score qui agaçait certainement Wahbi Khazri, incapable de porter l’ ASSE. Une équipe sans créativité et malmenée devant son public du Geoffroy-Guichard, dont l’accès avait été refusé aux 400 fans marseillais qui avaient fait le déplacement.

C’est alors que le ballon est sorti en touche. Wahbi Khazri s’est précipité pour aller le chercher. Mais André Villas-Boas le tentait déjà entre les mains. Mal en a pris à l’entraîneur de l’ OM. L’attaquant de l’ ASSE s’est jeté sur le technicien portugais pour lui arracher le ballon. D’où une petite collision entre les deux hommes. Ce qui leur a coûté à chacun un carton jaune de la part de l’arbitre.

André Villas-Boas surpris par le comportement de Wahbi Khazri

André Villas-Boas était présent ce vendredi en conférence de presse. Le technicien portugais a été interrogé sur cet incident. Il s’est dit surpris par un Wahbi Khazri qui « a perdu la tête ».

Les deux hommes auraient pu se retrouver par terre vu l’allure à laquelle l’international tunisien arrivait. Mais André Villas-Boas a pu amortir le choc parce qu’il suivait le joueur « du coin de l’ oeil ».

Un joueur qui avait cru que le Lusitanien voulait gagner du temps en monopolisant le ballon. Or, telle n’était pas l’intention de ce dernier, sinon il aurait laissé passer le ballon. Son désir, c’était de « donner le ballon rapidement à Bouna… ». Mais Alvaro Gonzalez lui a parlé au même moment. Et il voulait écouter ce que son défenseur central avait à lui dire.

Wahbi Khazri n’avait pas compris cela. Le natif d'Ajaccio voulait rapidement le ballon. Pourtant, l’ ASSE n’est pas parvenue à revenir au score. C’est même l’ OM qui a marqué un 2e but grâce à Nemanja Radonjic (85’).