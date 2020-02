Stade Rennais Mercato : Les raisons du départ d’Olivier Létang

Un véritable coup de tonnerre du côté de l'Ille-et-Vilaine. Le Stade Rennais a décidé de se séparer d’Olivier Létang à la surprise générale. Et les motifs de cette décision sont désormais connus.

Stade Rennais : Olivier Létang limogé par sa direction

Personne ne l’avait vu venir. Alors que le club réalise une bonne saison (3e de Ligue 1 après 23 journées), le Stade Rennais a décidé de se séparer de son président Olivier Letang, en poste depuis 2017. « Le Stade Rennais FC annonce qu’Olivier Letang quitte la présidence exécutive du club », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club.

Une annonce qui a pris tout le monde de court. Plusieurs médias ont rapidement publié et dévoilé les raisons de ce départ surprenant. En effet, Le Parisien, RMC Sport et France Football annoncent en choeur qu’il s’agit bel et bien d’une éviction. Et l’on apprend plusieurs choses pouvant justifier ce limogeage de Rennes.

Si le bilan d’Olivier Létang à la présidence du club est honorable (une solide place de troisième, un premier titre depuis 48 ans, un premier huitième de finale en coupe d'Europe), ses relations compliquées avec l’entraineur Julien Stéphan auraient eu raison de lui. France Football explique que la « guerre larvée » entre les deux hommes a poussé l’actionnaire François-Henri Pinault à trancher. L’actionnaire du club aurait décidé de se séparer d’Olivier Létang afin de préserver l’entraineur Julien Stéphan. Mais ce n’est pas tout. Le Parisien avance un autre argument qui aurait définitivement scellé le sort de l’homme de 47 ans.

L’arrivée de Steven Nzonzi liée au départ d'Olivier Létang ?

En effet, la tabloïd français explique que le propriétaire du Stade Rennais a, par le passé, averti Olivier Létang sur la limite financière à ne pas dépasser. Mais le dirigeant français, qui a en ligne de mire de décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions, aurait enfreint la ligne rouge avec le recrutement de Steven Nzonzi.

Prêté par l’AS Rome, le champion du monde va coûter environ 400 000 euros par mois au club de Rennes. Un salaire élevé pour le club breton et inacceptable pour François-Henri Pinault. Le milliardaire aurait alors décidé de punir Olivier Létang pour ce recrutement hivernal.