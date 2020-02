OL : Ligue 1, le plan secret de Rudi Garcia contre le PSG

Rudi Garcia et l' OL se déplacent à Paris pour affronter le PSG, dimanche soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un gros défi pour l'entraineur de l'Olympique Lyonnais qui a préparé une stratégie pour tenter de résister au leader.

OL : les consignes fermes de Rudi Garcia pour faire chuter le PSG

L’ OL avait perdu le match aller contre le PSG (0-1), à Décines. C’était sous l’ère Sylvinho, lors de la 6e journée de Ligue 1, le 22 septembre 2019. Pour le retour, c’est évidemment Rudi Garcia qui va conduire l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, ce dimanche 9 février (21h). Le Paris Saint-Germain n’a perdu qu’un seul match cette saison en Ligue 1. C’était face au Dijon FCO (2-1), en Bourgogne.

L’ OL va donc devoir se retrousser les manches pour tenter de faire un résultat à Paris. L’équipe rhodanienne a besoin de points après sa défaite contre l’OGC Nice (2-1) et le nul concédé à l’Amiens SC (0-0) au Groupama Stadium, lors des deux dernières journées. Pour ce faire, Rudi Garcia a sa petite idée. Et il a même dévoilé son plan en conférence de presse.

« Il faut qu’on soit plus fluide à Paris. Il faut être capable de mieux utiliser le ballon sans le rendre trop facilement, comme on a pu le faire contre Amiens », a-t-il recommandé en conférence de presse d’avant-match. Selon le technicien des Gones, son équipe « serait bien inspirée en jouant simplement et rapidement ».

L'ex-coach de l' OM a admis par ailleurs que « l’objectif de l’ OL est de faire un résultat contre le PSG ». Par conséquent, Houssem Aouar et ses coéquipiers devront tout faire pour « exister avec le ballon ». Mais de quelle manière ? « En éliminant les touches de balles inutiles qui les ralentissent et les empêchent de faire les bons choix », a répondu Rudi Garcia.

Le coach de l' OL compte sur Anthony Lopes pour faire douter le PSG

Et ce n’est pas tout pour les consignes de ce dernier. « Il va falloir être solide en plus de bien utiliser le ballon, car on n’aura certainement pas la possession. ll faut qu’on soit prêt à être solidaires et combatifs », a exigé le coach de l’Olympique Lyonnais.

Le patron du staff technique des Gones compte également sur le gardien de but N°1 de son équipe pour faire douter Kylian Mbappé et autres joueurs décisifs du Paris SG. « Anthony Lopes va devoir faire des arrêts également pour aider l’équipe », a demandé Rudi Garcia avant d’envoyer ce message à Thomas Tuchel.

Rappelons que l' OL et le PSG renouent avec la Ligue des Champions (8e de finale). Ce sera respectivement contre la Juventus le 26 février et le Borussia Dortmund le 18 février.