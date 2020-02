OM : Mandanda et Radonjic présents contre le Toulouse FC

L’entraîneur de l’ OM André Villas-Boas a communiqué sa liste de joueurs retenus pour la réception du Toulouse FC, samedi (17h30) lors de la 24e journée de Ligue 1. Steve Mandanda et Nemanja Radonjic sont bien présents dans le groupe de l’ Olympique de Marseille.

OM : Mandanda et Radonjic retenus contre le Toulouse FC

Steve Mandanda et Nemanja Radonjic n’étaient pas présents à l’entraînement collectif ce matin. Alors, rien ne garantissait la présence de ces deux joueurs dans le groupe de l’ OM contre le Toulouse FC.

Le gardien marseillais avait ressenti une douleur aux quadriceps lors du classique à Saint-Etienne. On aurait donc pu croire que cette douleur était à la base de son absence à l’entraînement et qu’il ne serait pas disponible pour la réception des Toulousains.

Quant à Nemanja Radonjic, rien n’avait été signalé sur son cas. Mais l’absence de l’ailier gauche serbe à l’entraînement collectif de l’ OM ce matin avait suscité des questions sur son état de santé.

Présent en conférence de presse en début d’après-midi, André Villas-Boas avait rassuré au sujet des joueurs. On avait retenu que l’emblématique portier olympien et l’ancien attaquant romain seraient présents dans le groupe de l’ Olympique de Marseille pour la réception du Toulouse FC. Un match qu’André Villas-Boas et ses joueurs veulent certainement gagner pour consolider leur 2e place au classement de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des Champions.

Enfin, autre absent à l’entraînement de l' OM ce vendredi matin, le buteur argentin Dario Benedetto n’est pas présent dans le groupe. L’ancien joueur de Boca Juniors, qui souffre probablement d’une douleur au tendon d’Achille, a été laissé au repos.

Les 20 Marseillais convoqués pour la réception des Toulousains

Gardiens : Steve Mandanda, Yohann Pelé, Simon Ngapandouetnbu

Défenseurs : Duje Caleta Car, Hiroji Sakai, Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara, Jordan Amavi, Bouna Sarr, Lucas Perrin

Milieux : Florian Chabrolle, Morgan Sanson, Kevin Strootman, Valentin Rongier, Maxime Lopez, Saîf-Eddine Khaoui

Attaquants : Valère Germain, Dimitri Payet, Nemanja Radonjic, Marley Aké