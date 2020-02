Stade Rennais : Départ d’ Olivier Letang, les raisons, la suite…!

Le départ d’Olivier Letang de la tête du Stade Rennais a été la plus grosse information de ce début de week-end. Même s’il n’a rien confié sur les raisons de son départ, on sait plus ou moins pourquoi l’ex-dirigeant du club breton a été remercié par l’actionnaire. Retour sur un vendredi mouvementé à Rennes.

L’arrivée d’Olivier Letang au Stade Rennais, ses succès

Olivier Letang avait été nommé à Rennes le 3 novembre 2017. Il était alors président délégué et manager général du Stade Rennais après la démission de René Ruello. Très vite, l’ancien directeur sportif du PSG imposera sa patte au club an remerciant Christian Gourcuff, l’entraîneur d’alors qui ne parvenait plus à faire passer son message à ses joueurs. C’est sur Sabri Lamouchi qu’il portera son choix. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire l’aidera à redresser sportivement les résultats du Stade Rennais qui terminera même la saison à une inespérée 5eme place de Ligue 1.

Olivier Letang prolonge l’année suivant le coach qu’il avait choisi avant de le limoger peu de temps après. Il faut dire que le début de la saison 2018-2019 était compliqué pour Rennes, ce qui a fragilisé la situation de Sabri Lamouchi malgré le soutien du public. Mais Oliver Letang sait voir juste puisqu’au contraire des clubs qui investissent dans des coachs trop couteux, il sort Julien Stéphan de la réserve pour en faire le coach principal et ça marche. Rennes termine certes 10e au classement, mais reste un club en constante progression.

Avec Letang à sa tête, l’écurie bretonne devient le 5e plus grand club de football français. Sa gestion jugée moderne et sa réorganisation en interne renforcent l’image du club. Et loin d’être un dirigeant inaccessible, il séduit par sa méthode, y compris les journalistes lors des conférences de presse. Toujours la poignée de main, un regard amical et une manie de veiller au bon fonctionnement du club.

Et puis il a quand même donné son premier trophée au Stade Rennais depuis 48 ans, une Coupe de France en 2019. Rennes a même joué sa première huitième de finale de Ligue Europa sans compter la solide troisième place qu’occupe le club à son départ. Virer Letang revient à refuser la progression du club et pourtant c’est ce qu’a fait François-Henri Pinault, l’unique actionnaire du Stade Rennais.

Les raisons du limogeage d’Olivier Letang à Rennes

Cet homme que d’autres patrons de clubs de football auraient choyé est viré en Bretagne sans aucune autre forme de mise en garde. Même si c’est lui qui a promu l’entraîneur Julien Stéphan au poste d’entraîneur, la relation entre les deux personnalités du club n’était pas à son meilleur niveau. Obligé de faire un choix, l’actionnaire a tranché en faveur du technicien, sacrifiant ainsi l’homme qui a relancé le club en partie grâce à son réseau de joueurs.

Mais Olivier Letang n’était pas en froid qu’avec l’entraîneur. Outre la direction sportive, la cellule de recrutement du Stade Rennais n’était pas en odeur de sainteté avec lui. Idem pour la formation.

En faisant le démenti que "ce n’est pas un choix en faveur de Julien Stephan", mais que c’est « surtout un changement de cap interne avec une réorganisation interne du club sans Olivier Letang. Une réorganisation nécessaire pour apaiser l'état d'esprit de certains collaborateurs, pour la direction sportive, le recrutement, mais aussi le centre de formation », les dirigeants présentent sans le savoir les différents services du club où l’ancien président avait des détracteurs.

Cette décision a été annoncée à l’intéressé par le fils de M. François Pinault, propriétaire du club, jeudi. Olivier Letang n’aurait pas caché sa surprise parce qu’au vu de ses résultats obtenus à la tête du club breton, il était loin d’imaginer qu’il serait aussi facilement évincé sans motif sérieux.

Olivier Letang dément une raison de son départ

Cette décision est tellement inattendue que même les joueurs refusent de l’accepter. Un membre de l’équipe rennaise a confié à RMC Sport, que la majorité des membres de l’équipe est « en colère ». Pour ce dernier, le président Olivier Letang était apprécié des joueurs, lesquels n’arrivent pas à comprendre « pourquoi c’est arrivé en plein mois de février. Tout allait bien et on vient bouleverser le groupe. »

Pas besoin de le dire deux fois, les Rouge et Noir vont très certainement entrer dans une zone de turbulence avec cette décision improvisée du propriétaire du club. Certains joueurs avaient même refusé de s’entraîner. La réception de Brest s’annonce plus que risquée dans ces conditions.

Les raisons sont certes diverses et variées, mais une pourrait être le fond de l’affaire. Selon l’Équipe, l'actionnaire aurait regardé de plus près les comptes et le bilan financier autour des transferts de la période Letang. Il aurait découvert « quelques surprises ». Plusieurs dossiers budgétivores auraient provoqué la colère de l’actionnaire. Ce sont entre autres « le transfert de Rafik Guitane (depuis Le Havre), dont l'agent a été mandaté dans l'arrivée de Nzonzi, préalablement annoncé à 6 M€ alors qu'il était de 10 M€. Celui de Diafra Sakho (de Bursaspor, en Turquie) à 7 M€ au lieu de 10 M€. Celui de Jordan Siebatcheu (ex-Reims) à 6 + 2 M€ au lieu de 12 M. »

Même s’il n’a pas souhaité évoquer les contours de son départ, l’ancien président rennais aurait taxé de fausses ces informations sur les transferts de joueurs. Le cas Nzonzi évoqué dans les premières heures de l’annonce du changement à la tête du Stade Rennais n’est pas aussi pertinent que veulent le faire croire certains. Même si le champion du monde est payé 400 000 euros mensuels, les droits télé qui tomberont bientôt vont permettre de couvrir très largement les frais.

Qui pour remplacer Olivier Letang au Stade Rennais ?

Il faudra bien remplacer Olivier Letang, ce qui oblige le propriétaire du club et ses proches à lancer de nouvelles recherches d’un dirigeant capable de faire oublier le néo ex-président.

Le président sortant a adressé un message aux fans du club disant : «Je vous quitte évidemment à contrecœur, mais je ne vous oublierai pas, l’ambiance du Roazhon Park va me manquer et je resterai toujours un fervent supporter du Stade Rennais qui est un club magnifique».

Maintenant qu’il est parti, c’est Jacques Delanoë, l’actuel président du conseil d’administration qui assure l’intérim de sa fonction. Des noms circulent. Des anciens joueurs de football et surtout, le nom d’ Arsène Wenger, l’éternelle cible des clubs français à chaque changement d’entraîneur ou de directeur sportif, est de nouveau cité pour diriger le club.