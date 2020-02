LOSC : Christophe Galtier tiraillé entre deux sentiments après Angers

Vainqueur du SCO Angers 2 buts à 0 vendredi soir en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le LOSC est bel et bien de retour aux avant-postes. Très content de la prestation de ses joueurs, Christophe Galtier ne voulait en revanche pas s'enflammer après ce succès en Anjou.

Fierté et prudence chez Christophe Galtier

Ce LOSC version 2019-2020 est décidément très difficile à déchiffrer. Quasiment en crise il y a une dizaine de jours après la défaite à Épinal en Coupe de France, le club nordiste s'est relancé depuis en enchaînant trois victoires consécutives en Ligue 1.

Après le RC Strasbourg et le Stade Rennais, c'est donc le SCO Angers qui a fait les frais du retour au premier plan des Dogues. Opposés à des Angevins très perturbés par l'affaire d'agressions sexuelles dans laquelle est impliquée leur président Saïd Chabane, les Lillois ont montré un excellent visage et se sont imposés grâce à des buts de Victor Osimhen - malheureusement sorti sur une civière à la 80e - et de Renato Sanches.

Extrêmement satisfait de la performance de ses joueurs, Christophe Galtier, l'entraîneur d'un LOSC désormais revenu à la hauteur de Rennes à la troisième place de Ligue 1, ne voulait cependant pas verser dans l'optimisme exacerbé après la rencontre et annoncer les véritables ambitions de sa formation.

"C'est une magnifique semaine. Je suis très fier de mes joueurs qui se sont investis à 150 %. J'ai aimé la manière dont on s'est exprimé, la façon dont l'équipe a joué ensemble. Je suis bien content pour mes joueurs qui ont fait un match plein [...] Je ne veux pas parler du podium, c'est encore trop tôt. C'est un Championnat très serré et on est une équipe à géométrie variable. Évidemment que c'est fort agréable de vivre ce genre de semaine mais il est beaucoup trop tôt pour dire qu'on va se battre pour la 3e place", a déclaré Christophe Galtier dans des propos rapportés par L'Equipe.

Avec le retour aux affaires du LOSC, le Lille - Marseille de dimanche prochain s'annonce véritablement passionnant.