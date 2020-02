PSG Mercato : Menace anglaise dans le dossier Kalidou Koulibaly

Alors que son bail expire en 2023, Naples est disposé à laisser partir Kalidou Koulibaly. Si le PSG est souvent présenté comme le futur club du Sénégalais, celui-ci pourrait finir par ne pas atterrir à Paris.

Kalidou Koulibaly prochain coup de Leonardo ?

Après huit ans au PSG, Thiago Silva dispute sa dernière saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. L’Equipe révélait il y a quelques jours que Leonardo ne comptait pas prolonger le défenseur de 35 ans. Avec son départ, ainsi que celui d’ Edinson Cavani, le directeur sportif parisien va alléger la masse salariale du club. Il aura donc de la marge pour recruter un successeur de renom à Silva. Kalidou Koulibaly serait en pôle pour succéder à O Monstro.

Depuis plusieurs mois, le nom de Kalidou Koulibaly est associé au PSG. Si au départ Naples semblait réticent à l’idée de se séparer de son roc défensif de 28 ans, le club italien est plus enclin aujourd’hui à le laisser partir. Il faut dire que la mutinerie des joueurs contre Aurelio De Laurentiis y est pour quelque chose.

Un départ déjà acté ?

Le président napolitain ne voit plus Kalidou Koulibaly, un des leaders de la protestation, poursuivre l’aventure avec son club. Le dirigeant italien serait même disposé à baisser le prix pour le finaliste de la dernière CAN. Un montant compris entre 70 à 75 millions d’euros suffirait à satisfaire Aurelio De Laurentiis. On est bien loin de la centaine de millions exigée au départ par le club pour le défenseur.

Outre cette nouvelle, Leonardo peut se réjouir du fait que Naples ait déjà trouvé un successeur à Koulibaly. Le défenseur kosovar Amir Rrahmani va rejoindre le 11e de Serie A à la fin de la saison. Il est prêté pour le reste de l’exercice actuel à l’Hellas Verone.

Vers un duel entre le PSG et un cador anglais ?

Si Kalidou Koulibaly semble parti pour quitter l’Italie, le PSG aura fort à faire pour le recruter. D’autres écuries de Premier League voudraient aussi signer le Sénégalais au prochain mercato. Le journal napolitain Il Mattino révèle ainsi que le défenseur plaît également à Manchester United, Chelsea, Tottenham et Arsenal.

Il Mattino indique même que Manchester United est un sérieux concurrent. Les Reds Devils n’ont pas lésiné sur les moyens pour s’offrir Harry Maguire l’été dernier. Ils avaient dépensé 87 millions d’euros pour signer le défenseur anglais de 26 ans. Si la concurrence avec le PSG venait à être rude, il n’est donc pas exclu que les Mancuniens cassent à nouveau leur tirelire.