Mercato PSG : L’avenir de Jesé Rodriguez déjà scellé au Sporting

Indésirable au PSG depuis plusieurs saisons, Jesé Rodriguez a été prêté au Sporting Portugal jusqu'à l'issue de la saison. Et le club portugais a déjà tranché pour l’avenir de l’Espagnol.

Jesé Rodriguez en difficulté au Sporting Portugal

Recruté en 2016 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 25 millions d’euros, Jesé Rodriguez n’est jamais parvenu à s’imposer au Paris Saint-Germain. Lié au PSG jusqu’en juin 2021, l’international espagnol n’aura passé qu’une demi-saison dans la capitale. Et pour cause, le joueur de 26 ans a enchainé les prêts sous d’autres cieux. Il a été prêté à Las Palmas (janvier-juin 2017), Stoke City (2017-2018) et au Betis Séville (2018-2019), sans réussir à convaincre ses dirigeants de le recruter définitivement.

Revenu dans la capitale française l'été dernier, Jesé Rodriguez sera une nouvelle fois prêté. L’attaquant a rejoint en juin dernier le Sporting Portugal sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un choix pas du tout couronné de succès. Relégué sur le banc de touche, l’ailier gauche ne semble pas non plus avoir convaincu ses nouveaux dirigeants. Son attitude est clairement pointée du doigt par le président du Sporting Portugal.

« Jesé a une ombre qui plane au-dessus de lui, celle du manque de professionnalisme. Jusqu’ici s’il n’a pas joué plus c’est par choix de l’entraineur », a déclaré Frederico Varandas dans des propos rapportés par Record.

Une décision déjà arrêtée en interne

Et le président du club portugais a été clair sur le sujet. Il a expliqué que son club a déjà tranché concernant l’avenir de l’ancien Madrilène. « On a déjà décidé s’il allait rester ou pas, mais je ne vais pas le dire ici », a-t-il confié. Reste à savoir si le Sporting Portugal lèvera ou non l’option d’achat de Jesé Rodriguez estimé à 7 millions d’euros. Nous le saurons dans les moins à venir.

Jése Rodriguez pourrait retourner au PSG à l'issue de son prêt en fin de saison. À moins qu'il ne profite de la deuxième partie de l'exercice en cours pour retourner la situation et définitivement séduire les décideurs portugais.