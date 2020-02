Bordeaux : Déplacement à Metz, Paulo Sousa fait des choix forts !

Très contrarié après le match nul concédé par les Girondins de Bordeaux à Brest malgré un scénario extrêmement favorable, Paulo Sousa a tranché dans le vif pour le match contre le FC Metz en ne convoquant pas certains éléments importants...

Bordeaux : deux joueurs font les frais du nul à Brest

Cela commence à se savoir, Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, est un entraîneur très exigeant envers lui-même et ses joueurs. C'est dire si le match nul concédé à 11 contre 10 par les siens sur la pelouse du Stade Brestois mercredi dernier ne lui a pas plu du tout.

À l'image de son capitaine et gardien de but Benoît Costil - "On a été stupide [...] On est les rois des cons" - le technicien portugais avait pointé du doigt certaines attitudes nonchalantes au sein de son groupe.

"J'ai vu des joueurs trop détendus par moments [...] Il faut réfléchir, prendre des décisions, peut-être en faisant confiance aux jeunes", avait alors déclaré le double vainqueur de la Ligue des Champions en tant que joueur.

Et force est de constater que Paulo Sousa a bien pris des décisions fortes puisqu'il a décidé pour la rencontre à Metz de ne pas inclure, dans un groupe élargi de 20 joueurs, le milieu de terrain Youssef Aït Bennasser et l'attaquant Josh Maja.

Respectivement titulaire et entré en jeu à la 83e minute de jeu à Brest, les deux joueurs bordelais ont déçu leur entraineur, qui a donc décidé de se passer de leurs services et ont rejoint François Kamano et Samuel Kalu au rang des mauvais élèves.

En revanche, le jeune Mehdi Zerkane (20 ans) pourrait figurer pour la troisième fois consécutive sur la feuille de match.