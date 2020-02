LOSC : Blessure de Victor Osimhen, Galtier exprime des regrets

Victorieux sur la pelouse du SCO Angers vendredi soir (2-0), le LOSC a vécu une très belle soirée au stade Raymond-Kopa. Mais la blessure de Victor Osimhen en fin de rencontre est quelque peu venue gâcher la fête...

Victor Osimhen sort sur une civière !

Trois victoires consécutives en Ligue 1 (Strasbourg, Rennes et Angers) et troisième place ex-aequo avec le Stade Rennais : le LOSC est de retour dans la course à la Ligue des Champions et semble même être un client plus que sérieux pour le podium.

Mais la belle victoire rapportée d'Angers vendredi soir s'accompagne malheureusement d'un gros bémol puisque Victor Osimhen, le buteur vedette des Dogues, n'a pu finir la rencontre en raison d'une blessure à la cuisse droite.

De nouveau auteur d'un gros match en Anjou, le Nigérian avait activement participé au succès des siens en inscrivant son douzième but de la saison en début de rencontre d'un subtil lob sur Ludovic Butelle, le gardien angevin.

Mais le match s'est malheureusement mal terminé pour Osimhen, qui s'est écroulé sur la pelouse à la 80e minute de jeu après s'être blessé à la cuisse. Sorti du terrain sur une civière, l'ancien joueur de Charleroi, qui ressentait déjà une douleur quelques minutes avant l'incident, était pourtant sur le point d'être remplacé par Christophe Galtier, ce qui accentuait le sentiment de frustration de ce dernier en conférence de presse.

"Ça se joue à trois minutes près puisqu'il m'avait fait signe qu'il y avait une petite alerte et que le changement était prévu. Et comme c'est un buteur, il a voulu faire ce dernier sprint pour pouvoir marquer... C'est un incident musculaire, ça doit être une lésion musculaire. Des examens seront pratiqués samedi pour connaître la durée de l'indisponibilité, mais je pense qu'il est d'ores et déjà forfait pour le choc face à l'OM", a déclaré l'entraîneur du LOSC.

En l'absence de Victor Osimhen, le retour de Timothy Weah, qui semble d'ailleurs proche, devient urgent pour Lille !