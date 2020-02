OL Mercato : Lucas Tousart forcé de signer avec Hertha Berlin ?

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Lucas Tousart a expliqué que l’ OL ne l’avait pas poussé à la sortie cet hiver. Mais le milieu de terrain avoue qu’il était impossible pour l’ Olympique Lyonnais de refuser l’offre du Hertha Berlin.

OL mercato : départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin en fin de saison

Lucas Tousart est désormais sous contrat avec le Hertha Berlin. Le club de Bundesliga a signé le milieu de terrain français cet hiver. S’il joue encore avec l’ OL, c’est tout simplement sur la base d’un prêt du club allemand jusqu’en fin de saison. Une situation contractuelle qui plaît bien à Lucas Tousart. Il se dit « forcément un peu libéré » de savoir déjà où il évoluera la saison prochaine.

Lucas Tousart tiraillé par des envies de départ ?

Le tout est désormais de savoir pourquoi Lucas Tousart a quitté l’ OL. Le joueur a avoué qu’il avait déjà envie de s’en aller l’été dernier. Il sentait que sa situation était un peu délicate parce qu’il ne savait pas encore s’il intégrerait le nouveau projet de la formation lyonnaise. Alors, qu’il soit maintenant un joueur du Hertha Berlin le rend heureux, ainsi que l’ Olympique Lyonnais.

Lucas Tousart forcé à rejoindre le club allemand ?

Mais Lucas Tousart signale qu’il n’a pas été forcé à quitter l’ OL. Seulement, il avait senti que les dirigeants rhodaniens ne résisteraient pas devant l’offre de plus en plus alléchante du Hertha Berlin. Et c’est ce qui s’est passé. Lucas Tousart a été acheté par le club allemand qui l’a aussitôt laissé en prêt avec les Gones, pour le récupérer en fin de saison.