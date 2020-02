PSG : Balotelli envoie un message à Leonardo pour cette pépite

Au moment où plusieurs départs sont à prévoir du côté du PSG, Leonardo compte piocher en Italie. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain vient d’ailleurs d’être rassuré par Mario Balotelli au sujet d’un crack qui l’intéresse.

Leonardo reçoit une bonne nouvelle de Balotelli

Même s’il est déjà assez fourni au milieu de terrain, Leonardo compte davantage renforcer l’entrejeu du Paris Saint-Germain. A ce sujet, le directeur sportif du PSG souhaite enrôler Sandro Tonali. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain italien évolue actuellement à Brescia en Serie A.

De retour en Italie l’été dernier, Mario Balotelli est un coéquipier de Sandro Tonali. L’ancien attaquant de l’ OM apprécie les qualités du joueur convoité par Leonardo. Le buteur italien estime que son jeune compatriote devrait quitter le club pour davantage progresser. « Je dis que, pour moi, son rôle idéal est derrière les attaquants de pointe. Sandro sait couvrir tout le terrain. Il progresserait plus vite en allant dans un autre club », a-t-il confié lors d’un entretien au Corriere dello Sport.

Le PSG déjà fixé pour Tonali

Cette sortie devrait ravir Leonardo. D’autant plus que Brescia éprouve des difficultés en Serie A. Le club de Sandro Tonali occupe la 19e place du championnat. Si le club venait à être relégué, on voit mal le joueur ciblé par le directeur sportif du PSG rester pour évoluer en Serie B. Seulement, Brescia entend récupérer un joli chèque pour sa pépite, maintien ou non.

Selon plusieurs journaux italiens, les Biancazzurri voudraient au moins empocher 50 millions d’euros sur Sandro Tonali. Celui-ci est l’une des belles révélations du championnat italien cette saison. Le jeune international (3 sélections) a disputé 21 des 22 matches de Serie A. Le milieu compte un but et quatre passes décisives. Il entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain.