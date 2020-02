ASSE : Franck Honorat contredit Claude Puel sur les objectifs

L’ ASSE traverse une longue période difficile en Ligue 1. Malgré tout, Franck Honorat est confiant pour la suite de la saison. Contrairement à Claude Puel qui a revu l’objectif de l’AS Saint-Étienne à la baisse, après la défaite contre l’ OM (0-2).

L' ASSE regarde vers le haut et non vers le bas, selon Franck Honorat

L’ entraineur de l’ ASSE s’était montré très pessimiste après la défaite contre l’ OM, à Geoffroy-Guichard. Alors que l’objectif du club en début de saison était de finir sur le podium, Claude Puel a laissé croire que ce n’était plus possible d’y parvenir. Il avait confié que les Verts regardent vers le bas plutôt que vers les places du haut du tableau. « On regarde en bas », avait-il balancé, mercredi soir.

En effet, l’AS Saint-Étienne est 15e de Ligue 1 avec 28 points et est sous la manche du FC Metz (27 points) et du Dijon FCO (24 points). Les Stéphanois ont 12 points de retard sur le 3e, notamment le Stade Rennais. Toutefois, pour Franck Honorat, il n’est pas question de se relâcher, à 15 matchs de la fin du championnat.

« Je le répète, on est des compétiteurs, on regarde donc toujours vers le haut », a-t-il déclaré en conférence de presse. Ce, avant le match de la 24e journée de Ligue 1 contre le Montpellier HSC (6e), dimanche 9 février (15h), au stade la Mosson.

L' ASSE peut-elle renouer avec la victoire à Montpellier ?

En tout cas, l’attaquant de l’ ASSE ne compte pas du tout baisser les bras. « On est quinzièmes et conscients de notre place. Un club comme Saint-Étienne ne doit pas être dans cette situation-là. On le sait. Il faut vite gagner à nouveau. Le championnat reste malgré tout serré », a-t-il remobilisé. Mais les Verts parviendront-ils à inverser la tendance après leurs 6 défaites en 7 matchs ? Franck Honorat reste confiant.

« Il faut vite tourner la page pour réagir. Il nous faut absolument des points, afin de faire honneur au club et à nos supporters », a-t-il recommandé. Cependant, il prévient que « le Montpellier HSC est un adversaire très costaud qui possède de grosses qualités techniques ».