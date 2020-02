Angers : Saïd Chabane sous contrôle judiciaire, son club affecté

Stéphane Moulin a reconnu que son équipe est touchée par la mise en examen de son président Saïd Chabane, après la défaite de l’Angers SCO contre le LOSC (0-2).

Olivier Pickeu (Directeur sportif de l’Angers SCO) et Stéphane Moulin avaient donné des assurances sur la sérénité au sein du club . C’était après la mise en examen de Saïd Chabane, président du club de Maine-et-Loire. Et aussi avant le match contre le LOSC disputé vendredi, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1.

Finalement, l’entraineur a confessé que le club est affecté par cette affaire. « Parce qu'on est proche de notre président, le président est proche de ses joueurs et du staff, et ça nous touche », a-t-il admis sur Canal+.

Comme il l’avait souligné lors de la préparation du match contre les Lillois, Stéphane Moulin avoue que le club traverse « une situation un peu particulière, mais il faut vivre avec ». « Ce n’est pas facile, mais on fait face. On est tous derrière le président » », a-t-il indiqué.

Affecté par les accusations d’agressions sexuelles aggravées à l’encontre de Saïd Chabane, l’Angers SCO a logiquement perdu contre le Lille OSC. C'était même en présence du président placé sous contrôle judiciaire, au stade Raymond Kopa. « On a fait face malgré tout, avec nos moyens. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, notre performance n'est pas si mauvaise », a déclaré le coach angevin.

L'Angers SCO peut-il se remettre la tête à l'endroit ?

Il faut rappeler que le SCO n’a gagné qu'un seul de ses 10 derniers matchs de Ligue 1. Celui contre le FC Nantes (2-1), le 21 décembre dernier. En d’autres termes, l’équipe de Stéphane Moulin a donc enregistré 6 défaites, 3 matchs nuls et une victoire, entre la 15e et la 24e journée. « On va se ressourcer et redémarrer un nouveau cycle à partir de lundi », a tenté de rassurer le technicien des Scoïstes.

Romain Thomas s’est également exprimé sur la situation du patron du Sporting Club de l’Ouest. Le défenseur estime qu’il « faut faire très attention de ne pas tomber dans l'émotion ». Car explique-t-il : « C’est très compliqué. Ça nous touche, ça fait mal au coeur ».