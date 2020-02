OL - Juventus : Ligue des Champions, Bonucci annonce la couleur

C’est bien la Juventus que l’ OL affronte en Ligue des Champions. Avant le premier rendez-vous à Lyon, Leonardo Bonucci s’est prononcé sur la confrontation en 8e de finale.

Juventus : Leonardo Bonucci défie l' OL à Lyon

L’ OL va recevoir la Juventus au Groupama Stadium, le mercredi 26 février (21h), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Rudi Garcia et son équipe se déplaceront ensuite à l’Allianz Stadium à Turin, le mardi 17 mars pour le match retour.

À un peu plus de deux semaines du déplacement des Bianconerri à Lyon, Leonardo Bonucci a annoncé la couleur sur l’enjeu de la confrontation. Il avoue qu’il s’attend « à un grand match » à Décines. Parce que « Lyon est une équipe technique, avec de la vitesse et des jeunes joueurs », selon le défenseur central de la Juve.

Se méfiant sérieusement de l’ OL, le capitaine de la Vieille Dame n’a pas manqué de prévenir ses coéquipiers. « Nous devons être très prudents », a-t-il recommandé sur Sky Sports Italia. Néanmoins, la Juventus ne viendra pas dans la capitale des Gaules pour limiter les dégâts.

Bien au contraire, Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers français, notamment Blaise Matuidi et Adrien Rabiot auront à coeur de faire un résultat à Lyon. « C'est essentiel de revenir de Lyon avec un résultat positif », a déclaré l’arrière italien de 32 ans. Car soutient-il : « notre objectif est de passer et aller au bout de notre rêve (le trophée de la C1, ndlr) ».

Leonardo Bonucci n'a jamais perdu contre l' OL à Lyon

Leonardo Bonucci a déjà affronté l’Olympique Lyonnais en Coupe d’Europe. La première fois, c’était en 2014, du temps où l’ OL évoluait au stade Gerland. Il avait permis à la Juventus de remporter le quart de finale aller, en Ligue Europa (0-1).

La deuxième fois, c’était en phase de finale de la Ligue des Champions, en octobre 2016, mais au Groupama Stadium. Les Biancionerri l’avaient emporté grâce au but de Juan Cuadrado (0-1). Fort de ces deux expériences, le défenseur turinois s’attend à « une atmosphère électrique » dans l’enceinte des Lyonnais.

« De mes précédentes visites, je me souviens que l'ambiance est bonne. L'atmosphère sera électrique, parce qu'une soirée de Ligue des Champions, c'est spécial » a-t-il annoncé.