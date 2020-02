RC Lens : Corentin Jean, Montanier et Sotoca en sont dingues

Vainqueur de Troyes en milieu de semaine, le RC Lens recevra Grenoble lundi soir en clôture de la 24e journée de Ligue 2. Dans un match qui pourrait s'avérer crucial pour la suite du Championnat, le RCL serait ravi de voir la recrue Corentin Jean briller de nouveau de mille feux...

RC Lens : le pari Corentin Jean s'avère plus que payant

Les membres du RC Lens ont dû avoir le sourire vendredi soir devant leur télévision en voyant le déroulement de la 24e journée de Ligue 2. Positionné en troisième position du classement à quatre points des Nordistes avant cette journée, l'AC Ajaccio a en effet subi une défaite inattendue à domicile contre l'AJ Auxerre (2-3).

Ce revers des Corses donne donc une véritable occasion au club Sang et Or de faire le break en cas de succès lundi soir contre Grenoble à Bollaert-Delelis. Et pour cela, Philippe Montanier, l'entraîneur du RC Lens, pourra compter sur son joueur providentiel du moment, Corentin Jean.

Arrivé cet hiver en provenance de Toulouse, club avec lequel il n'avait disputé que six minutes depuis le début de la saison, l'attaquant de 24 ans s'est déjà montré décisif à deux reprises en quatre apparition sous le maillot lensois, ce dont Montanier n'est pas forcément surpris au vu de ce qu'il voit depuis des semaines.

"Son intégration, aussi bien humaine que footballistique, a été parfaite grâce au groupe et à lui-même. Il a beaucoup de qualités. Puis quand les attaquants marquent, ça les aide beaucoup à s’affirmer", a déclaré le coach nordiste en conférence de presse.

Outre faire le bonheur de son entraîneur, Corentin Jean, buteur contre Clermont et Troyes, est également encensé par ses partenaires, à l'image de ce qu'explique Florian Sotoca dans des propos rapportés par Lensois.com.

"Corentin apporte cette profondeur, ce peps qui fait qu’en jouant ou en entrant, il apporte ce plus. Il est efficace et je suis content pour lui car c’est un bon mec qui s’est bien adapté. Mais c’est avant tout un collectif et on voit que ceux sur le banc apportent toujours leur pierre à l’édifice. On a un vrai état d’esprit dans ce groupe, c’est ce qui compte."

Voilà ce qui s'appelle une intégration parfaite...