ASSE : Ligue 1, le déplacement des supporters à Montpellier

L’ ASSE affronte le Montpellier HSC, dimanche (15h), au stade de la Mosson. Seulement 300 supporters de l’AS Saint-Étienne ont été autorisés à faire le déplacement dans l' Hérault.

Restriction de déplacement pour les fans de l’ ASSE à Montpellier

Après les heurts entre supporters de l’ OM et ceux de l’ ASSE, mercredi soir à Geoffroy-Guichard, le peuple vert est autorisé à se déplacer à Montpellier. Cela, lors de la 24e journée de Ligue 1 qui oppose les Verts aux Pailladins, dimanche après-midi. Néanmoins, le nombre de fans de l’AS Saint-Étienne a été limité à 300 personnes. Une décision prise par la préfecture de l’Hérault.

En effet, les supporters de l’ ASSE ont été soumis à des restrictions bien précises. L’arrêté préfectoral interdit l’accès aux abords du stade de la Mosson et au centre-ville de Montpellier, à tous les supporters stéphanois, ou personnes se prévalant comme tels. Seuls les fans munis d'une contremarque délivrée par l’ ASSE et transportés en minibus sous escorte policière seront autorisés dans le parcage visiteur.

Pour les autres spectateurs qui souhaitent assister à la rencontre hors du parcage, ils ne devront présenter aucun signe distinctif d'appartenance à l'AS Saint-Étienne, et devront évidemment posséder un billet, dans l’une des turbines proposées à la vente des Tribunes Étang de Thau et Corbières. Notons que les Stéphanois sont 15es avec 28 points, alors que les Montpelliérains sont 5es avec 34 points.