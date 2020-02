PSG : Révélation de l’agent de joueurs Barnett sur Kylian Mbappé

La carrière et les intérêts de Kylian Mbappé sont gérés par sa famille et plus particulièrement son père. Cependant, Jonathan Barnett révèle qu’il a bien tenté d’attirer l’attaquant du PSG dans son écurie.

Jonathan Barnett voulait être l'agent de Kylian Mbappé

Compté parmi les agents de joueurs les plus célèbres et puissants, Jonathan Barnett a révélé sa démarche pour enrôler Kylian Mbappé. Représentant de Gareth Bale du Real Madrid et bien d’autres grands noms, il souhaitait avoir le champion du monde Tricolore dans son écurie.

Mais il a finalement abandonné la piste menant au buteur du Paris Saint-Germain. Pas parce qu’il n’était plus intéressé par la star de 21 ans. Il a tout simplement été refroidi en effet par le clan Kylian Mbappé. « Bien sûr, mais il a sa famille et ça va. J'arriverai à survivre », a appris Jonathan Barnett, dans une interview au quotidien de sport espagnol, AS.

L’agent a reconnu qu’il avait contacté le père de l’avant-centre du Paris SG, notamment Wilfrid Mbappé Lottin. « Il était très gentil, très poli, mais il voulait s'occuper des affaires de son fils lui-même », a-t-il souligné. Mais depuis le refus des Mbappé, Jonathan Barnett avoue qu’il est passé à autre chose. « Je ne discute plus avec les gens, je suis trop vieux », a-t-il glissé, dans des propos relayés par RMC Sport.

Le clan Kylian Mbappé a repoussé le plus puissant agent sportif

Parlant de notoriété du Britannique, il avait été désigné agent sportif le plus puissant au monde en 2019, par le magazine Forbes. Il avait ainsi été nommé devant d’autres célébrités parmi les représentants de sportifs, comme Mino Raiola ou encore Jorge Mendes …

Il est surtout connu pour avoir amené l’anglais Lennox Lewis (54 ans) dans le monde de la boxe, et au sommet. Outre le footballeur gallois Gareth Bale, Jonathan Barnett (70 ans) représente également les intérêts de Saul Niguez (Atlético Madrid), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) ou encore Jordan Pickford (gardien de but d’Everton).