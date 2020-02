PSG mercato : grosse info, Thiago Silva vers le Milan AC

L'AC Milan pourrait faire revenir Thiago Silva sous ses couleurs. Le défenseur du PSG pourrait ne pas prolonger son bail au club de la capitale, contrairement à ce qu’annoncent certaines rumeurs.

PSG mercato : Thiago Silva, le Milan AC dans sa ligne de mire

Avec 19 matchs de Ligue 1 Conforama dans les jambes cette saison, Thiago Silva a perdu de l’influence sur le jeu du PSG. Le brésilien capitaine de la formation francilienne pourrait s’en aller à la fin de son contrat prévu pour juin prochain. Pour rallier Paris, il avait dû quitter le Milan AC, un club qui serait toujours intéressé par ses services, selon les rumeurs venues d’Italie.

Selon Calciomercato.it, il y a de fortes chances que Silva quitte le PSG. Le pourquoi ? Leonardo qui l’avait fait venir au club de la capitale en même temps que Zlatan Ibrahimovic n’aurait pas envie de lui offrir un nouveau contrat. Le dirigeant brésilien pencherait de plus en plus pour le rajeunissement de l’effectif parisien, d’où son intérêt pour des joueurs âgés de moins de 25 ans. Il espère inscrire ses nouvelles recrues dans le projet du Paris Saint-Germain sur la durée.

À plus de 35 ans, Thiago Silva possède désormais un passeport européen grâce à la nationalité française qu’il a acquise. Il n’a cependant pas convaincu Leonardo de lui maintenir son mirifique salaire estimé à 1,5 million d'euros bruts par mois. L’affaire s’annonce donc difficile puisque le brésilien ne serait pas non plus disposé à faire beaucoup d’efforts sur le plan financier pour rester à Paris. Et si l’offre qu’il espère toujours de ses dirigeants n’arrive pas, il pencherait pour un retour au Milan comme Zlatan Ibrahimovic.

Elliott Management - comme en témoigne le retour du Suédois en janvier - s'est ouvert à l'idée d'acheter des joueurs de plus de 30 ans. Thiago Silva pourrait être le deuxième cas après Ibra puisqu’il apporterait de l'expérience, ce qui serait idéal pour permettre à Alessio Romagnoli de grandir plus vite.

Les ambitions qui obligent Thiago Silva à partir

Thiago Silva veut toujours jouer pour son pays la Coupe du monde 2022, même s’il aura 37 ans lors de cette compétition. Jouer pour un club de haut niveau reste dans ses priorités, ce qui rend totalement crédible la piste milanaise.

Et même s'il a semblé défendre leur cause, Thomas Tuchel ne juge pas urgent la prolongation des contrats de Thiago Silva et Thomas Meunier. Pour lui, le fait que ces deux joueurs approchent de la fin de leur engagement avec le PSG n'impacte pas négativement leur rendement. Il dit avoir donné son avis en interne mais s'est interdit de l'afficher publiquement. Tout cela ressemble plus à du politiquement correcte qu'à une envie d'un coach de retenir ses joueurs en fin d'engagement.

A la question "Est ce qu'il faut régler rapidement les situations de Meunier et Thiago Silva" Tuchel a déclaré : "Pour moi ce n’est pas nécessaire..."