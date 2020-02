Psychose au PSG : le tenant du titre de la Ligue 1 a peur

La conférence de presse de Thomas Tuchel de samedi a démontré qu'il y a une forme de psychose au PSG. Le huitième de finale de la ligue des Champions est encore loin, mais il a déjà un impact sur la gestion du Paris Saint-Germain.

Neymar Jr ne participera pas à la rencontre entre le PSG et l'OL

C'est l'une des informations importantes de la conférence de presse de Tuchel. L'international brésilien, Neymar Jr ne sera pas de la partie face à l'Olympique Lyonnais dimanche. Une rencontre très importante contre l'une des meilleures équipes du championnat. Déjà absent lors du déplacement à Nantes (2-1), Neymar va rater son deuxième match de suite. Thomas Tuchel a jugé qu'il était "encore trop tôt" pour l'attaquant parisien de retrouver la compétition. Pourtant, Neymar a intégralement participé à l'entraînement collectif de samedi.

En plus, le Brésilien n'a manqué qu'une seule semaine de compétition depuis sa blessure. Il n'y a donc pas de réel problème de rythme. Alors pourquoi Neymar n'est-il pas sur la feuille de match face à Lyon ? La réponse est simple, Paris a peur que son Brésilien se blesse de nouveau. Il est très peu probable qu'il rejoue un match complet d'ici le 18 février prochain.

Précaution maximum avec les autres cadres du Paris Saint-Germain

Le technicien allemand assure que le PSG "ne peut pas toujours penser à Dortmund". Mais dans les faits, c'est une autre affaire. Si Marquinhos, Bernat, Diallo et Dagba sont effectivement out, les cas Thiago Silva et Neymar interrogent. Marquinhos n'est pas encore prêt. "Il a fait un entraînement complet aujourd'hui. Il va faire des tests demain et lundi et peut-être pourra-t-il disputer quelques minutes à Dijon, mais pas commencer," a déclaré Tuchel.

Pour Thiago Silva et Neymar, leurs absences sont des décisions du staff qui ne souhaite prendre aucun risque. Ils devraient reprendre la compétition la semaine prochaine. Toutefois, si le match face à Dortmund n'était pas aussi proche, il est fort probable que Silva et Neymar auraient participé à la rencontre de dimanche. Paris a peur de perdre des joueurs sur blessures et ça se comprend. Espérons que cette psychose ne les bloque pas lorsqu'il faudra affronter Dortmund qui a moins à perdre que le PSG en cas d'élimination. En tous cas, l'absence de joueurs importants dimanche est une aubaine pour l'OL.