PSG : Perte de confiance de Mauro Icardi, Thomas Tuchel inquiet

Mauro Icardi, l’attaquant argentin prêté au PSG, commence à montrer des signes qui inquiètent son coach Thomas Tuchel. Le technicien allemand a affiché en conférence de presse une perplexité quant aux dernières performances du joueur de l’Inter Milan.

Thomas Tuchel dit son inquiétude pour Mauro Icardi

Avec 18 buts inscrits sous le maillot du PSG en seulement 26 matchs, Mauro Icardi était bien parti pour inscrire son nom dans l’histoire du Paris St-Germain. Seulement, l’attaquant argentin est en train de changer sa trajectoire puisqu’il n’est plus ces derniers temps le tueur qu’il était devant les buts et c’est son entraîneur Thomas Tuchel qui s’en inquiète.

Lors de sa conférence de presse de ce 8 février 2020, en prélude au match comptant pour la 24e journée de Ligue 1 Conforama qui opposera le PSG à l’ Olympique Lyonnais, Thomas Tuchel a affiché ses inquiétudes sur le rendement de Mauro Icardi. Il a expliqué qu’il est « un peu inquiet », car si les buteurs n’ont pas d’occasions pour marquer, cela complique davantage la tâche de l’équipe pour remporter ses matchs.

« Dans une phase plus facile, c’est but », dit-il de l’occasion manquée dernièrement par Icardi. Pour lui, le joueur a « des difficultés », parce qu’il « réfléchit un peu trop actuellement. » Mais il garde espoir que le but qu’il a inscrit face au FC Nantes puisse « lui redonner confiance. »

L'embusqué Edinson Cavani pourrait en profiter

Mauro Icardi doit nécessairement retrouver son efficacité vu la forte concurrence au club. Edinson Cavani commence d’ailleurs à retrouver « l’intensité à l’entraînement », et Thomas Tuchel pourrait changer son fusil d’épaule en privilégiant l’Uruguayen à son détriment.