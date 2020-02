OM - Toulouse FC (1-0) : Nabil Djellit joue les rabat-joie

L’ OM a battu le Toulouse FC (1-0, 24e journée de Ligue 1) grâce au génie de Dimitri Payet. Une victoire qui permet à l’ Olympique de Marseille de consolider sa fameuse 2e place au classement de Ligue 1. Mais pas de quoi emballer Nabil Djellit, loin de là.

L’ OM difficile vainqueur du Toulouse FC

C’était le match des extrêmes entre l’ OM (2e de Ligue 1) et le Toulouse (20e et dernier). Une configuration qui avait pu faire croire que les Marseillais battraient facilement les Toulousains. En outre, les Olympiens n'ont plus perdu depuis leur défaite à Paris. A la différence des Toulousains, privés de la moindre victoire depuis le 19 octobre dernier.

Mais tous ceux qui avaient pensé ainsi se sont trompés. C’est vrai que l’ OM a vaincu le Toulouse FC. Mais que ce fût laborieux ! Les Phocéens n’ont dû leur salut qu’à un coup de génie de leur maître à jouer Dimitri Payet, auteur d’une belle frappe en pleine lucarne aux abords de la surface de réparation (51’).

Nabil Djellit inquiet pour la formation marseillaise

Un but de toute beauté pour une victoire étriquée de l’ OM qui ne convainc pas Nabil Djellit. Pire, le journaliste se dit même inquiet. Selon le confrère sur son compte Twitter, André Villas-Boas a finalement plus de publicité que de véritable talent.

Car dans le fond, le technicien portugais n’est pas parvenu à transformer le club olympien comme on le pense. Son seul mérite, « c’est d’avoir ressuscité Dimitri Payet le seul joueur de classe dans une équipe très moyenne » qu'est réellement l' Olympique de Marseille. Enfin, Nabil Djellit pense que quand le 2e au classement « galère contre le 20e en décomposition… », il faut croire que c’est « très inquiétant ».