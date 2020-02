Serie A - Juventus : nouveau record pour Cristiano Ronaldo

La Juventus a été battue par l'Hellas Verone samedi (2-1). Une défaite marquée par un nouveau record battu par Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo bat un nouveau record à la Juventus

La serie A 2019/20 est extrêmement indécise. En effet, le leader est tombé pour la seconde fois d'affilée à l'extérieur. Après avoir été battu par le Napoli de Genarro Gattuso, les hommes de Maurizio Sarri n'ont pas résisté à l'Helas Vérone. 6e de serie A après cette victoire de prestige, Vérone est invaincu depuis le 7 décembre 2019 (battu par l'Atalanta 3-2). L'équipe entraînée par Juric Ivan commence à sérieusement croire en ses chances de qualification pour l'Europe.

Malgré la défaite, le meilleur buteur de la Juventus a encore frappé. En effet, Cristiano Ronaldo a inscrit le seul but de son équipe à la 65e minute, après une passe de Bentancur. Avec ce nouveau but, Ronaldo entre un peu plus dans la légende de la Juventus. En effet, il devient le seul joueur de l'histoire de la vieille dame à inscrire au moins 1 but en 10 matches d'affilés. Le 16 février, la Juventus affronte Brescia de Mario Balotelli. CR7, avec déjà 20 buts cette saison, va s'en doute vouloir marquer de nouveau afin de se rapprocher du meilleur buteur de série A, Ciro Immobile (25 buts).

Un championnat totalement relancé après la défaite de la Juventus

Cette défaite relance le championnat, car l'Inter Milan n'est qu'à 3 points de la vieille dame. L'équipe de Romelu Lukaku affronte l'AC Milan dimanche et aura l'occasion de reprendre la tête du championnat en cas de victoire. En effet, les Nerazurris ont un meilleur goal average que la Juventus et pourraient être leader de serie A demain, s'ils parviennent à battre l'AC Milan. Le derby milanais promet d'être explosif, surtout avec la forme retrouvée de l'équipe de Stefano Pioli depuis l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic.

Avec ses 32 points, l'AC Milan peut passer devant l'Hellas Verone (34 points) en cas de victoire lors du derby milanais. Le rêve européen est toujours possible pour le Milan. Qui du Milan ou de l'Inter aura le sourire dimanche soir ?