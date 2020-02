Ligue 1 - Dijon : coup de tonnerre annoncé par Stéphane Jobard

Tenu en échec par Nantes (3-3), Dijon risque gros. En effet, Stéphane Jobard a annoncé une très mauvaise nouvelle pour son équipe en conférence de presse d'après-match.

L'équipe de Stéphane Jobard a peut-être perdu plus que 2 points

Premier non-relégable, Dijon recevait Nantes (12e). Avant cette rencontre, les canaris étaient sur une série de 3 défaites d'affilées en Ligue 1. L'objectif du jour était donc clair, stopper l'hémorragie. Du côté de Dijon, avec le même nombre de point que Nîmes, barragiste, il fallait à tout prix rentrer avec quelque chose de ce match. La motivation et le spectacle étaient effectivement palpables, ce soir, dans un match totalement fou (3-3).

Malheureusement pour Dijon, Alfred Gomis, remplacé à la mi-temps, pourrait être out pour la saison. "On craint une rupture des croisés", a annoncé l'entraîneur Stéphane Jobard, en conférence de presse. Gomis passera des examens complémentaires ce dimanche afin de connaitre la gravité de sa blessure.

Dijon - Nantes (3-3), un match de Ligue 1 totalement fou !

C'est d'abord Mavididi qui frappe le premier à la 15e minute de jeu, bien servi par Tavares. Dijon mène, mais se déconcentre et Nantes revient pour la première fois par l'intermédiaire de Moses Simon à la 20e minute. Quatre minutes plus tard, Tavares inscrit le deuxième but de Dijon, cette fois servi par le premier buteur de la rencontre, Mavididi. Dijon est plus dangereux, avec 7 tirs tenté en première période et 54% de possession de balle. Toutefois, à la 34e minute, Mickael Alphonse, trompe son propre gardien et inscrit un but contre son camp qui permet aux canaris de revenir au score pour la seconde fois du match.

Le tournant du match a sans doute été la sortie d'Alfred Gomis à la mi-temps, sur blessure. Le gardien numéro 1 du DFCO a été remplacé par Runar Alex Runarsson. A la 90e minute, Mavididi pense inscrire le but de la victoire pour l'équipe de Stéphane Jobard, mais c'était sans compter sur Girotto qui a égalisé pendant les arrêts de jeu. Une mauvaise opération pour les deux équipes, mais un plaisir pour les fans de Ligue 1.