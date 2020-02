PSG - OL : Thomas Tuchel en pince pour cette pépite lyonnaise

A la veille du choc contre l’ OL, Thomas Tuchel n’a pas tari d’éloges au moment de se prononcer sur le prometteur Rayan Cherki. Le jeune attaquant lyonnais affiche une belle marge de progression cette saison.

Thomas Tuchel sous le charme d’un crack de l’ OL

Dimanche, le PSG reçoit l’ OL en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel ont l’occasion de garder l’ OM à bonne distance. Le club phocéen s’étant imposé sur le plus petit des scores samedi contre Toulouse, la lanterne rouge du championnat.

A la veille de ce choc, Thomas Tuchel s’est montré admiratif au sujet d’une pépite de l’ OL. Le coach du PSG a fait part de son admiration pour Rayan Cherki. Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, le jeune attaquant est « un bel atout pour Lyon ». Le technicien allemand estime que ses poulains devront se montrer attentifs, tant le Lyonnais représente une réelle menace.

Rayan Cherki au PSG, Tuchel lâche sa réponse

Interrogé sur la venue de Rayan Cherki au PSG, Thomas Tuchel s’est montré évasif, préférant vanter les qualités du prodige de 16 ans. « Cherki a-t-il le talent pour jouer au PSG ? Il a beaucoup de talent, il est très fort et il a beaucoup de confiance. C’est nécessaire que des joueurs jeunes aient la possibilité de jouer », a répondu le coach du Paris Saint-Germain.

Admiré par Thomas Tuchel, Rayan Cherki affiche une belle marge de progression cette saison. Il compte notamment trois buts et deux passes décisives avec le groupe professionnel de Lyon. A 16 ans et 289 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club rhodanien cette saison. Convoqué par Rudi Garcia, il pourrait avoir l’occasion d’étaler son talent sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG.