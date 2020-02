OM : Maxime Lopez frustré malgré la victoire contre Toulouse

Maxime Lopez était titulaire lors du match entre l’ OM et le Toulouse FC (1-0), samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille a exprimé un petit regret après la rencontre.

OM : Maxime Lopez décisif contre le Toulouse FC ?

Le fait était assez rare pour être souligné. André Villas-Boas avait décidé de titulariser Maxime Lopez, en lieu et place de Valentin Rongier, lors du match entre l’ OM et le Toulouse FC. Commentant sa prestation, l’ancien pensionnaire du FC Burel estime « avoir aidé » l’ Olympique de Marseille à battre le Toulouse FC (1-0). En effet, on se rappelle une passe dans un trou de souris pour Dimitri Payet en première mi-temps.

Maxime Lopez à son meilleur niveau ?

Mais Maxime Lopez est conscient que cette passe a été sa seule action intéressante de ce match. Le milieu de terrain n’a plus rien fait de remarquable. Il a même été très moyen. Il reconnaît d’ailleurs que ce n’est certainement pas son « meilleur match » et promet de s’ « améliorer dans tous les domaines ».

Maxime Lopez avait pourtant l’occasion de semer le douter dans l’esprit de l'entraîneur de l' OM André Villas-Boas. Mais hélas, il sait qu’il n’y est pas parvenu et se dit « frustré » par sa prestation, indigne d’un joueur titularisé au détriment de l'ancien Nantais Valentin Rongier.

En attendant de « faire mieux », pas sûr que le milieu de terrain de 22 ans soit titulaire lors des deux prochains rendez-vous de l’ OM. Ce sont les déplacements à Lyon mercredi en quart de finale de la coupe de France puis à Lille dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1.