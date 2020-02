PSG : Bixente Lizarazu accuse ouvertement la Ligue 1 Conforama

Ce dimanche, le PSG affronte l'Olympique Lyonnais pour le choc de la 24e journée de Ligue 1. Pour Bixente Lizarazu, l'OL ne fera pas illusion et cette situation est néfaste pour Paris.

Pour Bixente Lizarazu, le niveau de la Ligue 1 freine le PSG

La Ligue 1 Conforama est dominée par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. Depuis l'arrivée de Qatar Sports Investments (QSI) en 2011, la Ligue 1 est devenue la propriété du PSG. Alors que Paris va affronter l'OL ce dimanche, le club de la capitale compte déjà 9 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. Entre Paris et Lyon, il y a un écart de 25 points, signe d'une véritable différence de niveau entre ces deux équipes. Si le PSG écrase autant la Ligue 1, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle selon Bixente Lizarazu.

"Le niveau de la Ligue 1 est un problème pour le PSG dans sa quête européenne, car personne ne lui conteste le ballon. Pas plus Lyon que les autres. Et le PSG est performant quand il tient la balle. Alors qu’en Ligue des Champions, surtout après la phase de poules, Paris affronte des adversaires plus agressifs. Là, il peut être en situation de devoir défendre. Et je le trouve parfois paumé. Il n’est pas bon quand il s’agit de gérer la pression. Car, en Ligue 1, l’équipe ne peut jamais travailler cela. Elle maîtrise trop et ne souffre pas assez", a déclaré Bixente Lizarazu dans les colonnes du Parisien.

Quelles solutions pour relever le niveau de la Ligue 1 ?

Ultra dominé par le PSG, la Ligue 1 a besoin de trois ou quatre équipes capables de sérieusement rivaliser avec l'ogre de la capitale. Nous proposons deux solutions pour changer cette situation.

D'abord plus d'investissements de la part des clubs. Pour attirer et garder des joueurs compétitifs, il faut investir plus en Ligue 1. Toutefois, l'OM champions project n'a pas vraiment été une réussite malgré plus de 200 millions d'euros investis depuis l'arrivée de Frank McCourt. Il faut de l'argent, oui, mais pas que.

Ensuite, les clubs du championnat doivent accepter de se renforcer mutuellement. Il serait plus intéressant que les clubs échangent plus de joueurs entre eux. Par exemple, un joueur qui n'est plus utile pour le PSG, devrait prioritairement être prêté à un autre club de Ligue 1 au lieu d'être envoyé à l'étranger. Cela renforcerait le niveau de la ligue 1. Le Real Madrid et le Barça prête énormément de joueurs aux autres équipes de Liga et ça relève le niveau du championnat. Par exemple, Odegaard, joueur du Real Madrid, prêté à la Real Sociedad, a participé à l'élimination du Real en coupe du roi après avoir inscrit un but. Le jeune joueur évolue et le championnat devient plus compétitif. La ligue 1 devrait s'inspirer de ce genre de cas.