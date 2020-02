OM : Fair-play financier, très bonne nouvelle pour Marseille

Jean-Michel Aulas a jeté un coup de froid en déclarant qu’il ne voyait pas l’ OM participer à la prochaine Ligue des Champions en raison de ses difficultés financières. Le président de l’ OL se serait trompé dans son analyse de la situation économique de l’ Olympique de Marseille.

L' OM assuré d'une participation à la Ligue des Champions ?

Cette saison, c’est abusif de considérer l’ OL comme un adversaire direct de l’ OM dans la course à la Ligue des Champions. C’est vrai que le championnat n’est pas encore terminé, mais les Lyonnais, en difficulté depuis le début de la saison, n’offrent pas toutes les garanties d’un retour assuré sur le podium lors du sprint final. Au contraire, les Marseillais, en pleine forme depuis le début de l’exercice, ne relâchent pas leurs efforts. Ils sont solides 2es de Ligue 1, désormais à 8 points des Rennais, leurs poursuivants directs.

Aulas exclut les Phocéens d’une participation à la prochaine C1

De quoi interpeller Jean-Michel Aulas. Lors d’une récente sortie médiatique, le président lyonnais a expliqué que l’ OM ne jouerait pas la prochaine Ligue des Champions. Il s’appuyait sur les comptes financiers de l’écurie phocéenne, incapable de respecter les règles du fair-play financier.

Aulas ignorant du pouvoir économique de l'écurie marseillaise ?

Jean-Michel Aulas se tromperait pourtant de croire que l’ OM, même qualifié sur le terrain, ne jouerait pas la Ligue des Champions en raison de ses difficultés économiques. Des difficultés économiques qui n’empêcheraient pas les Marseillais d’être en règle avec le fair-play financier. C’est clairement ce qu’explique Pierre Rondeau.

Selon cet économiste du football sur son compte Twitter, « Aulas fait une erreur ». Car il oublie royalement que l’ Olympique de Marseille a passé avec l’UEFA un accord de règlement qui plafonne son déficit à 30 millions d’euros cette saison. Jacques-Henri Eyraud et son staff devraient donc trouver 60 millions d’euros vu que le déficit du club marseillais est estimé à 90 millions d’euros.

Or, et c’est là que Jean-Michel Aulas se trompe, l’ OM peut facilement trouver 60 millions d’euros. D’abord, les Phocéens « passeraient de 46 ME de Droits TV à 51 ME » s’ils terminaient 2es de Ligue 1. Par ailleurs, la Ligue des Champions devrait garantir aux Marseillais « 15 ME de participation, plus un market-pool de 25 ME ». Ce qui « ferait déjà 45 ME (sic) ». L’ Olympique de Marseille « devrait alors trouver 15 ME » pour rassembler 60 millions d’euros afin de revenir au déficit autorisé de 30 millions d’euros. 15 millions d’euros que les responsables provençaux peuvent facilement trouver avec « la Coupe de France, les ventes de joueurs ou la réduction de la masse salariale »

Alors, le club marseillais ne serait pas exclu de la Ligue des Champions parce qu’il peut facilement rassembler les 60 millions d’euros manquants. Jean-Michel Aulas serait donc bien inspiré de cesser de rêver.