Ligue 1 - Stade Rennais : hécatombe après le départ de Létang

Suite au départ du désormais ancien président du Stade Rennais, Olivier Létang, le club vit des moments très compliqué. Le nul samedi contre Brest (0-0) a fait plus de mal qu'il n'y paraît.

Stade Rennais : trois nouveaux pensionnaires dans l'infirmerie

Déjà privé de plusieurs joueurs pour cause de blessures, samedi, lors du match nul contre Brest, l'infirmerie du Stade Rennais a accueillit trois nouveaux joueurs. Après Raphinha, Jonas Martin, Clément Grenier, Gerzino Nyamsi, Jakob Johansson et Metehan Guclu, c'est autour de Damien Da Silva, Lucas Da Cunha et Jérémy Morel de rejoindre l'infirmerie.

"Damien est resté sur le terrain malgré un problème musculaire, car j'avais effectué mes trois changements. Jérémy est sorti pour cela également, Lucas aussi. C'est compliqué à ce niveau. Mais on doit s'accrocher" a déclaré Julien Stéphan durant la conférence de presse après la rencontre de samedi.

Damien Da Silva, capitaine du club breton, a ressenti une douleur derrière la cuisse droite en début de seconde période. Bandé, il a dû prendre sur lui et supporter la douleur pour terminer le match. Quant à Lucas Da Cunha, il a été remplacé à la 65e minute par Gboho. Suite à une accélération, Jérémy Morel, qui revenait de blessure a lui-même quitté la pelouse et demandé à être remplacé, un quart d'heure avant la fin du match.

L'accumulation des matches pourraient expliquer cette situation

Avec ces trois nouveaux joueurs blessés, Rennes a neuf joueurs indisponible. Aucun d'entre eux ne devrait être disponible pour le déplacement du club breton à Sochaux pour la rencontre face à Belfort (N2), en quarts de finale de la Coupe de France, mardi. Le groupe de Julien Stéphan sera sans doute diminué, avec par exemple, en défense, uniquement Jérémy Gélin et Joris Gnagnon.

Troisième de la Ligue 1 derrière le PSG et l'Olympique de Marseille, Rennes peut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour y arriver, il faut mettre fin à cette cascade de blessures et conserver cette place.