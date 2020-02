Liga - Real Madrid : Rodrygo perd beaucoup de terrain

Rodrygo Goes a été recruté l'été dernier au Real Madrid. Entre octobre et décembre, le brésilien a brillé avec l'équipe de Zidane. Mais depuis janvier 2020, les choses ont changé pour la pépite du Real.

Real Madrid : les projecteurs ont cessé de briller sur Rodrygo

Zinedine Zidane a donné du temps de jeu en équipe première au jeune Brésilien quelques mois après son arrivée en Liga. Entre fin octobre et décembre, Rodrygo a beaucoup joué et a été décisif. Toutefois, depuis le début de l'année 2020, Zidane ne lui a accordé que 166 minutes de jeu sur les 630 jouées par le Real depuis janvier selon Marca. Pour la deuxième fois d'affilée, la nouvelle recrue de Zidane n'a pas été convoquée par son coach.

Une situation qui ne plaît pas au Brésilien, qui apprécie malgré tout son coach, comme il a dit lors d'une récente interview à ESPN. "C'est un gars très gentil qui me parle toujours et me donne des conseils. Il m'appelle dans son bureau et me montre ce qui a mal tourné sur le plan tactique ou technique. Et ce qu'il a fait, quand il était joueur, cela peut m'aider. Il m'a beaucoup aidé", explique-t-il. Les récentes bonnes prestations de Vinicius Jr pourraient expliquer le manque de temps de jeu de Rodrygo.

Real Madrid : duel pour une place entre Vinicius et Rodrygo

Le retour en grâce de Vinicius Jr correspond à la période difficile que traverse son coéquipier. Cette situation n'est pas une coïncidence, car selon la presse espagnole, les deux jeunes brésiliens sont en concurrence directe aux yeux de Zidane. Vinicius, qui était en difficulté en fin d'année 2019, a repris des points auprès de Zizou.

Le retour d'Eden Hazard complique un peu plus la situation des deux jeunes joueurs, qui vont beaucoup moins entrer sur le terrain. Le duel entre les deux hommes pour une place au Real devrait s'intensifier pour la grande joie du technicien français.