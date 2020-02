OM : Podium, Pierre Ménès dévoile la condition pour Marseille

Pierre Ménès n’est pas très optimiste pour l’ OM malgré la victoire face au Toulouse FC (1-0), samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Mais le journaliste de Canal+ voit l’ Olympique de Marseille se qualifier en Ligue des Champions à une condition.

OM : Ménès pas emballé par la victoire contre Toulouse

L’ OM poursuit sa série de matches sans défaite depuis son déplacement à Paris. Ce samedi, c’est le Toulouse FC qui est passé sous le rouleau compresseur de l'écurie phocéenne. Les Marseillais ont ainsi enchaîné leur 13e match de Ligue 1 sans la moindre défaite.

Mais pas de quoi emballer Pierre Ménès. Sur son blog, le célèbre confrère a plutôt évoqué « un OM épuisé, sans ressources physiques, sans idée, sans pouvoir d’accélération et qui aurait pu être mené après 30 secondes de jeu sur le poteau de Leya Iseka ». Pour le journaliste, il y a de réels motifs d’inquiétude, sachant que « l’OM va à Lyon mercredi et à Lille dimanche, c’est à se demander si l’état de grâce marseillais peut durer encore longtemps ».

Pierre Ménès séduit par Dimitri Payet et Steve Mandanda

Mais attention, cela ne veut pas dire que Pierre Ménès voit l’ OM s’effondrer, loin de là. Il estime que le club olympien tiendra le rythme aussi longtemps que « Payet et Mandanda seront dans cette forme » époustouflante.

En effet, on parle beaucoup du très beau but en pleine lucarne de Dimitri Payet, synonyme de victoire de l’ Olympique de Marseille contre le Toulouse FC. Mais on oublie de signaler l’arrêt miracle de Steve Mandanda sur le tir d’Aaron Leya Isaka en fin de rencontre. Un arrêt sans lequel les deux équipes se seraient probablement séparées sur un score nul (1-1).