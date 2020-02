PSG Mercato : Thomas Tuchel, des victoires ou un départ

Le PSG attend l’ OL ce dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. À la veille de la réception de Lyon, Thomas Tuchel a évoqué son avenir au Paris Saint-Germain.

PSG : Thomas Tuchel attend un gros challenge

Le PSG jouera gros dans les prochains jours avec la double confrontation à venir en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Si le Paris Saint-Germain joue une fois de plus son avenir européen, Thomas Tuchel a également conscience que son sort sera lié au parcours du club de la capitale en Coupe d’Europe.

Alors qu’un autre choc attend le PSG, Thomas Tuchel, conscient de sa situation, préfère rappeler l’exigence de son poste. À la veille de la réception de l’ OL, l’entraîneur du PSG s’est voulu serein au moment d’aborder le choc contre le Borussia Dortmund, son ancien club. « C’est un poste exigeant, mais j’aime beaucoup les défis et je profite beaucoup », a déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain, interrogé par Téléfoot.

On peut dire que Thomas Tuchel a bénéficié d’un sursis après l’élimination contre Manchester United la saison dernière. Il s’agissait notamment de la première saison du technicien allemand sur le banc du PSG. Cette fois, on peut dire qu’il n’aura pas d’excuse en cas de nouvelle désillusion européenne. D’autant plus que c’est un Dortmund affaibli qu’il va affronter le 18 février.

Le sort du coach parisien scellé contre Dortmund ?

Les Jaune et Noir traversent actuellement une mauvaise passe. Mardi, les hommes de Lucien Favre ont été sortis en Coupe d’Allemagne par le Werder Brême. Samedi, ils ont été renversés (4-3) par le Bayern Leverkusen. À côté de cette mauvaise série de résultats, le Borussia Dortmund sera privé de Marco Reus.

Victime d’une blessure musculaire, le capitaine du club allemand manquera le match aller contre le PSG. La présence du meneur de jeu allemand reste pour le moment incertaine pour le match retour au Parc des Princes le 11 mars. Comme Marco Reus, Julian Brandt pourrait manquer le choc contre Paris. Le milieu de terrain a été touché à la cheville samedi lors de la défaite de son équipe face au Bayer Leverkusen. Le club attend le résultat des examens pour déterminer la durée de son indisponibilité.

Avec un Borussia Dortmund qui pourrait être handicapé par ces absences, Thomas Tuchel doit pouvoir mener le Paris Saint-Germain en quarts de la Ligue des champions. Un niveau que le PSG n’a plus atteint depuis bientôt 4 ans. Cela commence à faire long pour un club qui désire fortement une victoire dans la compétition européenne. Surtout que la direction du club ne lésine pas sur les moyens pour l’atteinte de cet objectif.

Tuchel fragilisé par Mbappé

Si Thomas Tuchel apprécie les défis, éliminer Dortmund est un premier challenge à surmonter. Au cas contraire, ce sera la porte. Son avenir au PSG a même encore été remis en question il y a quelques jours à cause d’une situation à la limite du cocasse avec Kylian Mbappé.

Thomas Tuchel s’est retrouvé fragilisé avec le nouveau comportement condescendant de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant parisien n’avait pas caché sa colère alors que son coach avait décidé de le remplacer dans un match déjà plié contre Montpellier. Le technicien allemand n’avait d’ailleurs pas manqué d’exprimer son agacement suite à cette nouvelle méprise.

Cet épisode avait fait dire à Pierre Ménès que l’un des deux devrait finir par quitter le PSG à la fin de la saison. Comme quoi tout semble réuni pour un départ anticipé de Thomas Tuchel. Arrivé en 2018 à la suite d’Unai Emery, le technicien allemand entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. Il faut dire que les prétendants ne manquent pas s’il venait à quitter Paris dans les prochains mois.