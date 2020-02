Mercato Ajax : PSG, Chelsea, Barça, ça bouge pour Andre Onana

Andre Onana devrait quitter l’Ajax Amsterdam en fin de saison. Ciblé par Chelsea, PSG, Tottenham ou encore son ancien club le FC Barcelone, il pourrait débarquer dans les buts d’un nouveau club dans un championnat plus relevé.

Quel club pour Andre Onana au mercato de l'été prochain ?

En effet, le PSG a très vite été alerté sur les performances de Andre Onana pour qui Leonardo s’est mis sur les rangs pour essayer de le recruter. Si le portier camerounais n’est pas opposé à un départ de l’ Ajax Amsterdam, il ne voudrait le faire que pour rejoindre un championnat beaucoup plus relevé. C’est pour cette raison qu’il se verrait bien en Premier League plutôt qu’en Ligue 1 Conforama où le Paris Saint-Germain souhaite l’attirer.

Andre Onana, pourrait donc débarquer à Chelsea qui est présentement à ses trousses. Cette porte de sortie plairait à l’intéressé, selon The Sun. Le gardien de 23 ans aurait eu vent des difficultés actuelles de l’espagnol Kepa Arrizabalaga. Le portier le plus couteux de l’histoire du foot (79 millions d’euros) n’affiche que 56% de taux de réussite, ce qui oblige son entraîneur Frank Lampard à chercher une autre solution, même si Christophe Lollichon (entraîneur des gardiens) et Petr Cech (conseiller en performance) travaillent d’arrache-pied pour relancer Kepa.

Andre Onana serait en tout cas de plus en plus intéressé par Stamford Bridge où il serait certain de bénéficier de conditions financières plus favorables qu’au FC Barcelone, PSG ou Tottenham. Et avec la baisse de régime du gardien actuel, il arriverait aussi avec l'assurrance de jouer plus de matchs, ce qui n'est pas à négliger par un gardien qui souhaite progresser.