PSG : Grosse surprise, Kylian Mbappé surclasse déjà Neymar

Arrivés au PSG la même année, Kylian Mbappé et Neymar sont les deux véritables stars de l’effectif de Thomas Tuchel. L’attaquant français semble même avoir pris de l’avance d’après des supporters du club.

Bonne nouvelle pour Kylian Mbappé

Une fois de plus, Kylian Mbappé affiche des statistiques monstrueuses avec le PSG. L’attaquant de 21 ans compte en effet 22 buts et 13 passes décisives cette saison avec le Paris Saint-Germain. Si sur le rectangle vert l’ancien monégasque donne satisfaction, il est en également sur un tout autre terrain.

Interrogé par Le Parisien, le responsable de la boutique du PSG révèle que les maillots floqués Kylian Mbappé sont les plus sollicités par les supporters parisiens. D’après Chrisophe Mekzine, le natif de Bondy domine les ventes depuis bientôt deux ans. « Chaque soir de match, plus de 1.000 clients passent dans la boutique derrière la tribune Paris. En termes de ventes, les maillots sont au top. Depuis la Coupe du monde, Mbappé est en tête des flocages », a-t-il confié.

Il faut dire que c’est une surprise. Surtout quand on sait que Neymar est considéré comme la véritable star du PSG. Comme le révèle Christophe Mekzine, les ventes dépendent des résultats du club. Sauf que contrairement à Kylian Mbappé, le Brésilien est moins régulier. L’ancien blaugrana a connu pas mal de pépins physiques depuis son arrivée au PSG.

Une pression supplémentaire pour prolonger Mbappé ?

Ces gênes l’empêchent de prendre part aux grands rendez-vous du PSG. A titre d’exemple, l’attaquant de 21 ans n’a joué qu’un seul huitième de Ligue des Champions depuis sa signature à Paris. Neymar est d’ailleurs forfait pour le choc contre l’ OL en Ligue 1. Autant de choses qui peuvent justifier les belles ventes réalisées avec les maillots de Kylian Mbappé. D’autant plus que le jeune attaquant du Paris Saint-Germain est champion du monde.

Ces révélations du responsable de la boutique du PSG démontrent l’attachement des supporters parisiens vis-à-vis du joueur. Ceux-ci voudraient sans doute voir Kylian Mbappé évoluer le plus longtemps possible avec le club de la capitale. Raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’activent pour prolonger Mbappé actuellement sous contrat jusqu’en 2022.