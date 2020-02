OM Mercato : Zubizarreta aiguillé sur un bon coup de Ligue 1

André Villas-Boas et Dimitri Payet sollicitent des renforts pour l’ OM en fin de saison. Un recrutement actif qui donnerait à l’ Olympique de Marseille de grandes chances de faire une bonne participation en cas de qualification en Ligue des Champions. Les recruteurs marseillais seraient alors bien inspirés de se pencher sur une éventuelle signature d’un crack de Ligue 1.

L’ OM conseillé de jeter son dévolu sur une perle de Ligue 1

L’ OM réalise un excellent parcours en Ligue 1 cette saison. Mais André Villas-Boas et Dimitri Payet sont conscients que l’effectif très réduit des Marseillais ne permettrait pas de faire une bonne participation en cas de qualification en Ligue des Champions. D’où les récents appels lancés aux dirigeants olympiens par le technicien portugais et son milieu offensif pour un recrutement actif en fin de saison. Des appels qui ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds du côté de nos confrères du Phocéen.

Selon le site spécialisé dans l’actualité de l’ OM, Andoni Zubizarreta gagnerait à se pencher sérieusement sur une signature d’ Ibrahim Sangaré, milieu défensif du Toulouse FC. Un nom qui n'est pas inconnu dans les officines de recrutement de l’ Olympique de Marseille, l’espoir ivoirien de 22 ans ayant été recommandé aux recruteurs olympiens la saison dernière par Elie Baup, ancien entraîneur marseillais.

Pourquoi viser Ibrahim Sangaré, joueur du Toulouse FC ?

L’ OM est sommé de se renforcer pour espérer briller en Ligue des Champions la saison prochaine. C’est dire si les renforts visés doivent être des joueurs de grand talent. Ibrahim Sangaré présente-t-il ce profil ? Le milieu défensif toulousain est en tout cas très prometteur. Sinon, il ne serait pas parvenu à se tailler une place de titulaire avec le Toulouse FC depuis son arrivée, deux ans auparavant.

En outre, le jeune capitaine des Violets serait un bon coup pour remplacer Kevin Strootman, censé s’en aller en fin de saison. C’est vrai que cette fois, Jacques-Henri Eyraud et son staff ne rateraient pas la moindre opportunité de se séparer de l’ancien Romain, dont le gros salaire pèsent lourd sur les finances du club, sans toutefois que ses performances sportives soient à la hauteur.

Enfin, un départ d’Ibrahim Sangaré serait d’autant envisageable qu’il aurait déjà un accord avec Olivier Sadran et son staff pour un transfert l’été prochain. Une opération qui serait même facilitée par un club toulousain qui prend résolument le chemin de la relégation, lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 points de retard sur le premier non relégable.

De la concurrence pour Ibrahim Sangaré ?

Mais espérer signer Ibrahim Sangaré ne serait pas aisé pour l' OM. En effet, le joueur du Toulouse FC serait également ciblé par l’ OL. Cependant, ce n’est plus certain que les recruteurs lyonnais continuent à s’intéresser au dossier, vu les signatures de Bruno Guimaraes et de Jean Lucas pour le poste.

Reste encore Brighton. Et le club anglais serait le concurrent le plus redoutable. Car il n’est pas exclu que les recruteurs de Brighton mettent 20 millions d’euros sur la table pour convaincre les dirigeants toulousains de leur céder Ibrahim Sangaré.