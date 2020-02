PSG : Erling Haaland doit rendre kimpembé insomniaque !

Sous les feux des projecteurs depuis quelque temps, Erling Haaland, la nouvelle pépite du football international est un véritable phénomène. Il est réputé pour percer les défenses. En inscrivant un triplé face à Genk en Ligue des Champions, il devient le plus jeune à réaliser une telle prouesse depuis 15 ans. Avec 6 buts en trois matchs, il y a de quoi faire paniquer la défense du PSG.

Le PSG, devrait-il redouter Erling Haaland ?

La menace est non négligeable et le danger est imminent. Des jeunes comme Erling Haaland ayant une moyenne de deux buts tous les deux matchs sont rares telle une aiguille dans une botte de foin et ça, Thomas Tuchel le sait bien, d’où l’urgence d’élaborer des stratégies de contre. Il est certes vrai que Paris est solide et possède la meilleure défense de la ligue 1 conforama. Toutefois, il est important de rester vigilant surtout face à une équipe comme le Borussia Dortmund qui sait souvent crée des surprises en league des Champions.

Né le 21 Juillet 2000 à Leeds en Angleterre, Erling Braut Haaland, est un footballeur international norvégien évoluant au poste d'attaquant. Il est formé au Bryne FK avec qui il fait ses débuts professionnels en 2016. Dès la saison suivante, il rejoint Molde FK où, après une année d'adaptation, il découvre la Ligue Europa et marque un but tous les deux matchs en moyenne lors de la première moitié de l'année 2018. Durant l'été, il rejoint le club autrichien du RB Salzbourg et y termine l'exercice 2018-2019 (16 buts en 14 matchs). Durant la première moitié de la saison 2019-2020, Haaland marque plus d'un but par match alors qu'il découvre la Ligue des Champions. En inscrivant ces buts, le fils d'Alf-Inge Håland, (footballeur professionnel passé par Nottingham Forest, Leeds United et Manchester City) est devenu le premier joueur à marquer 6 buts après trois matchs disputés dans la plus prestigieuse des compétitions. Sur le plan individuel, Håland est sacré meilleur buteur de la Coupe du monde U20 2019 avec neuf buts, tous inscrits lors du même match.

Si Paris est prévenu, Kimpembé aussi

Il est certes vrai que le PSG a une bonne M.I.N (Mbappe, Icardi, Neymar), il n’en demeure pas moins que paris est loin d’être la meilleure défense en Europe. Engager avec le Borussia Dortmund cette mi-saison, celui qu’on surnomme désormais le poison des défenses donne déjà l’insomnie aux défenseurs du club parisien qui devront l’affronter le 18 février prochain au stade du Signal Iduna Park.