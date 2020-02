PSG - OL : Sacrée belle surprise dans le onze de Rudi Garcia

En quête de victoire, l’ OL se déplace sur la pelouse du PSG dimanche pour l’épilogue de la 24e journée de Ligue 1. Rudi Garcia a réservé une belle surprise à son homologue Thomas Tuchel du Paris Saint-Germain.

Première au Parc pour une pépite de l’ OL

Après deux matches sans succès, l’ OL va tenter de renouer avec la victoire contre le PSG. Lyon se déplace au Parc des Princes ce dimanche pour la clôture de la 24e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Rudi Garcia a lancé Rayan Cherki pour la première fois comme titulaire.

Jusqu’ici, le jeune milieu offensif de l’ OL n’avait débuté aucun match de Ligue 1. C’est désormais chose faite. Rayan Cherki n’avait jusqu’alors disputé que deux matches de Coupe de France comme titulaire. Il affiche d’ailleurs une belle efficacité dans la compétition. Le joueur de 16 ans compte trois buts et deux passes décisives en trois matches.

Cherki titulaire, Thomas Tuchel va apprécier

A noter que c’est lors de son premier match en Coupe de France qu’il avait débloqué son compteur avec l’ OL. A 16 ans et 176 jours, il était devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’Olympique lyonnais en inscrivant le 7e but lors de la correction infligée à Bourg-en-Bresse (7-0). S’il a les faveurs de Rudi Garcia, Rayan Cherki ne laisse pas le coach du PSG Thomas Tuchel indifférent.

A la veille de la rencontre, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’avait pas caché son admiration pour le jeune milieu de l’ OL. Pour Thomas Tuchel, Rayan Cherki est « un bel atout pour Lyon ». Le technicien allemand avait d’ailleurs convié ses poulains à garder un œil sur le crack lyonnais.

Rayan Cherki titulaire, Rudi Garcia enregistre aussi plusieurs retours contre le PSG. De retour de suspension, les latéraux Rafael et Fernando Marçal retrouvent leurs places contre le Paris Saint-Germain. Victime d’un malaise contre Toulouse lors de la 22e journée, Martin Terrier signe son retour dans le onze lyonnais.

Le onze entrant de Lyon contre le PSG :

Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal - Mendes, Tousart - Cherki, Aouar, Terrier - Dembélé.