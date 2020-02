PSG - OL (4-2) : Di Maria brille, Mendes sombre, les notes du match

En clôture ce dimanche soir de la 24e journée de Ligue 1, le PSG a battu l'OL 4 buts à 2 au Parc des Princes. Sous l'impulsion d'un Angel Di Maria en forme olympique en première mi-temps, les joueurs de Thomas Tuchel, qui semblaient se diriger vers un succès tranquille en menant de trois buts après 47 minutes de jeu, se sont ensuite relâchés, ce qui a permis aux Lyonnais de relancer le suspense. Mais un but d'Edinson Cavani à 10 minutes de la fin du match a plié le match et permet au PSG de reprendre 12 points d'avance sur l'OM. Les Lyonnais sont quant à eux neuvièmes de Ligue 1.

PSG : Angel Di Maria porte Paris

Angel Di Maria (8) : sa première mi-temps a tout simplement été exceptionnelle. Très disponible, sa propension à se mettre entre les lignes et ses accélérations balle au pied ont considérablement gêné les Lyonnais. Auteur de l'ouverture du score d'une subtile frappe du gauche décroisée qui a trompé Lopes au niveau de son premier poteau (22e), il a été de tous les bons coups parisiens en première mi-temps. Plus discret après la pause, sa petite passe pour Edinson Cavani sur le quatrième but parisien est un modèle du genre.

Kylian Mbappé (7) : auteur de son 15e but en Ligue 1 d'un magnifique ballon piqué au dessus de Lopes, l'attaquant parisien est également à l'origine des deux derniers buts inscrits par son équipe en servant Draxler en profondeur puis en décalant parfaitement Di Maria. Omniprésent sur le front offensif, il a pris les choses en main en l'absence de Neymar. Proche du doublé sur une frappe enroulée qui termine sa course sur le haut de la transversale du gardien lyonnais (69e).

Thomas Meunier (7) : le latéral droit du PSG a été très bon des deux côtés du terrain. Auteur de retours précieux sur le plan défensif, notamment en début de match, le Diable Rouge s'est également montré extrêmement disponible et juste techniquement dans le camp adverse. Passeur décisif pour Mbappé sur le deuxième but de son équipe.

Layvin Kurzawa (5) : très correcte défensivement pendant 50 minutes, la prestation du latéral gauche a basculé dans le négatif après la troisième réalisation du PSG. Perdu sur la pelouse, il a alors laissé des boulevards aux attaquants lyonnais, ceux-ci ne se privant pas pour les exploiter, à l'image de l'entrant Karl Toko-Ekambi sur le but de Dembélé. Toujours aussi énigmatique et inconstant.

Presnel Kimpembe (4) : une nouvelle fois capitaine du PSG en l'absence de Thiago Silva et de Marquinhos, le défenseur central international, impeccable et serein pendant 40 minutes, a encore connu des gros soucis de concentration. Proche de l'expulsion sur un tacle très en retard sur Dembélé juste avant la pause, il n'a jamais semblé se remettre de ce fait de jeu et a quasiment sombré en seconde période, paraissant en panique et parfois trop facile dans ses interventions. Ce défaut récurrent gâche son énorme potentiel.

Les autres joueurs du PSG

Keylor Navas (4) ; Thilo Kehrer (6) ; Idrissa Gueye (6) ; Marco Verratti (6) ; Julian Draxler (4) ; Mauro Icardi (5)

OL : le fantôme Thiago Mendes

Thiago Mendes (2) : complètement perdu sur le terrain, l'ancien Lillois est vraiment de plus en plus inquiétant. Porté disparu en première mi-temps, il commet une énorme erreur sur le troisième but parisien en remettant inexplicablement le ballon sur Draxler. Paradoxalement, c'est après avoir commis cet impair qu'il s'est quelque peu réveillé. Mais le mal était fait...

Houssem Aouar (3) : leader technique supposé de l'OL, le milieu offensif n'a strictement rien apporté à sa formation ce dimanche soir. Maladroit sur un coup franc idéalement placé en toute fin de première période, il n'a pas pu exploiter ses qualités techniques en raison d'un manque de disponibilité et d'activité. Décevant.

Fernando Marçal (3) : tombé sur un Di Maria des grands soirs, l'ancien Guingampais a passé une terrible soirée. Trop passif dans son duel face à l'Argentin sur l'ouverture du score, il a souffert tout au long des 52 minutes qu'il a passées sur le terrain. Très malheureux et maladroit sur le but contre son camp qu'il inscrit dès le retour des vestiaires. Remplacé par Kenny Tete, qui récupère le ballon dans les pieds de Draxler sur l'action du deuxième but lyonnais.

Martin Terrier (5) : Lyonnais le plus dangereux avec Dembélé, il est l'homme qui a redonné de l'espoir à son équipe en inscrivant le but du 1-3 à la 52e minute de jeu. Proche de l'ouverture du score en tout début de match sur une frappe enroulée qui effleura la lucarne de Navas (6e), il avait cependant ensuite disparu de la circulation, à l'image de l'ensemble de ses partenaires.

Moussa Dembélé (6) : après avoir vécu un début de match très compliqué (il fait notamment un mauvais choix juste avant l'ouverture du score parisienne), l'avant-centre de l'OL a ensuite mis la machine en route et fortement perturbé la charnière centrale du Paris Saint-Germain par sa puissance et sa générosité. Impliqué sur la réalisation de Terrier et auteur sept minutes plus tard de son 13e but en Championnat, l'ancien du Celtic Glasgow est même passé à deux doigts de l'égalisation mais sa frappe a frôlé le poteau gauche (63e).

Les autres joueurs de l'OL

Anthony Lopes (4) ; Rafael (3) ; Marcelo (4) ; Jason Denayer (4) ; Lucas Tousart (3) ; Rayan Cherki (4)