Mhsc - Asse : Saint-Étienne dangereusement au bord du précipice

Face à Montpellier Hérault SC, l’ As Saint-Étienne s’est inclinée sur le score de 1-0. Cette rencontre Asse - Mhsc comptait pour la 24e journée de Ligue 1 Conforama. Ce résultat négatif mêle le club stéphanois à la lutte pour le maintien.

L' As Saint-Étienne doit gagner 5 matchs pour se sauver

Ce dimanche, l’ Asse défiait Montpellier sur son terrain du Stade de la Mosson. Même si les Verts méritaient mieux qu’une nouvelle défaite qui allonge la liste des matchs qu’ils auraient dû remporter, cette nouvelle déconvenue annonce des lendemains inquiétants. Lentement mais surement, l’ As St-Etienne se rapproche de la zone rouge.

En effet, avec sa défaite de ce dimanche, l’ Asse porte son nombre de matchs perdus en Ligue 1 Conforama à 12. Il n’a remporté que 8 victoires et 4 matchs nuls, ce qui lui donne 28 petits points. Les Verts sont à 4 points de la zone de relégation, ce qui l’engage dans la bataille pour se maintenir. Mais il reste encore 14 matchs à jouer pour clôturer la saison, Saint-Étienne devra arracher au moins 5 victoires au risque de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine.

Quel attaquant pour sauver l' Asse ?

On se demande pour l’heure qui va inscrire les buts dont ont besoin les joueurs de l’ As Saint-Étienne. Loïs Diony, même s’il a été un peu mieux certains jours, n’a pu marquer de but sauveur. Il a été remplacé à la 70e minute du match par Edmilson, mais le Bissaoguinéen non plus n’a pas réussi à marquer le but qui aurait permis de prendre un point.

La situation des Verts devient difficile. Claude Puel, l’entraîneur, va devoir utiliser son génie pour rapporter des points assez rapidement à son équipe au risque de la voir descendre en Ligue 2 à la fin de la saison.