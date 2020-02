Liga - FC Barcelone : le but de Nabil Fékir n'a pas suffi

En clôture de la 23e journée de la Liga, le Betis recevait le FC Barcelone. Nabil Fékir, l'ancien joueur de l'OL s'est illustré malgré la défaite de son équipe (2-3).

Betis Séville - FC Barcelone : Nabil Fékir s'illustre

Le champion du monde 2018 a été l'un des grands artisans de la très belle prestation de son équipe face au grand Barça. Après seulement 6 minutes de jeu, le Betis obtient un penalty qui a été transformé par Sergio Canales. Seulement trois minutes plus tard, Frenkie de Jong, bien servi par Lionel Messi, trompe Joel Robles et égalise pour le Barça. Quelques minutes plus tard, Nabil Fékir, l'un des joueurs les plus en vue de la rencontre, redonne l'avantage au Bétis. Durant les arrêts de jeu de la première période, Sergio Busquets a inscrit le but de l'égalisation, une fois de plus bien servi par Messi.

En seconde période, le Betis n'a plus existé. En effet, l'équipe de Fékir n'a tiré qu'une seule fois en deuxième mi-temps. Avec 69 % de possession de balle, six tirs dont trois cadrés en seconde mi-temps, le Barça a totalement dominé son sujet. A la 72e minute, Clément Lenglet, bien servi une fois de plus par Lionel Messi inscrit le but de la victoire pour le Barça. Du côté du Betis, Nabil Fékir a été sanctionné de deux cartons jaunes en deux minutes. Il est sorti, tout comme Clément Lenglet.

Le chiffre du jour : trois pour Lionel Messi

Le ballon d'or 2019 a encore sorti son équipe d'un mauvais pas. Il n'a certes pas marqué ce soir, mais il a délivré trois passes décisives. Une performance digne du meilleur joueur du monde actuellement. Grâce à Messi, le Barça revient à trois points du Real Madrid, leader du championnat.

Toutefois, le FC Barcelone semble ultra dépendant de Lionel Messi. Sans son capitaine, ce Barça risque de souffrir beaucoup plus dans ce genre de match. L'après-Messi risque d'être extrêmement compliqué.