Olympique de Marseille : André villas-Boas, le sosie de la victoire

Son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille était comme un cadeau empoisonné. Le club croupissait sous le poids des défaites et rien ne paraissait plus possible. Il fallait donc rebâtir l’image du seul club français possédant une ligue des Champions. Bien inspiré, André Villas-Boas a redoré le blason des Phocéens. Aujourd’hui le club surf sur les victoires.

Qui est André Villas-Boas le sauveur de l'Olympique de Marseille ?

Si ce n’est le meilleur, c’est certainement l’un des meilleurs entraîneurs de l’OM cette décennie. Parti de rien, le technicien portugais accède à la tête de l’OM le 28 mai 2019. Remplaçant Rudi Garcia, il est face à un gros défi : relever le club et surtout renouer avec des supporters déchirés par l’idée de voir l’illustre Marseille enchaîné des matchs sans la moindre victoire. Il y avait donc du taf. Mais discernant la bonne formule et ne rechignant pas devant la tâche, André Villas-Boas a su trouver le discourt d’apaisement pour les supporters et la bonne tactique de jeux pour trouver le chemin de la victoire. Des débuts difficiles étaient son quotidien. Mais très conscient et serein dans son travail, le fils de Luis Filipe Manuel Henrique do Vale Peixoto de Sousa et Villas-Boas de fils en aiguille, va donner un nouveau visage quitte à propulser le club à la deuxième place de la ligue 1 conforama.

À 43 ans, son palmarès est immense.

Avec Porto, Villas-Boas, c’est une

• Primeira Liga : 2010-2011

• Taça de Portugal : 2010-2011



• Supertaça Cândido d’Oliveira : 2010

• UEFA Europa League : 2010-11



Zénith Saint Petersburg

• Premier League russe : 2014-2015

• Coupe de Russie : 2015-2016

• Super Coupe de Russie : 2015



Individuel

Entraîneur révolutionnaire du CNID : 2010

• Meilleur entraîneur CNID : 2011

• Globos de Ouro Prémio Revelação : 2011

• Entraîneur européen de la saison : 2010-2011

• Entraîneur du mois en Premier League : décembre 2012 , février 2013

Quel avenir pour le technicien portugais à Marseille ?





Marseille est désormais deuxième de la ligue 1 et va sans doute participer à la ligue des Champions l’année prochaine. Toutefois, Villas-Boas aurait lâché une bombe qui laisse croire qu’il ne sera plus à la tête du club l’an prochain. Rappelons que l'OM est la seule équipe des big 5 championnat d’Europe à ne pas avoir encaissé de but depuis 2020. André Villas-Boas est sans doute le sosie des victoires à la Marseillaise.