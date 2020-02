PSG : Grand soulagement pour Edinson Cavani contre Lyon

Convoqué mais pas utilisé par Thomas Tuchel lors du dernier match du PSG, Edinson Cavani a pu grignoter quelques minutes du choc contre l’ OL. L’attaquant uruguayen a participé au succès de Paris (4-2) contre Lyon.

Edinson Cavani retrouve le sourire contre l’ OL

Voilà qui va faire du bien à Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen est frustré de n’avoir pu quitter le Paris Saint-Germain en janvier. Alors que son contrat expire l’été prochain, El Matador ne souhaitait pas arriver au terme de son bail avec le club de la capitale. Mais faute d’accord entre le PSG et l’Atlético Madrid, le joueur de 32 ans n’a pas quitté l’Hexagone.

Edinson Cavani devrait être d’autant frustré qu’il avait été convoqué sans jouer par Thomas Tuchel mardi contre le FC Nantes (victoire 2-1). Dimanche contre l’ OL lors de l’affiche de la 24e journée de Ligue 1, l’ancien buteur de Naples a eu sa chance. Il faut dire qu’il a su la saisir.

Cavani envoie un message à Thomas Tuchel

Entré dans le dernier quart de jeu à la place de Mauro Icardi, Edinson Cavani a en effet scellé la victoire du PSG contre Lyon (4-2). Une bonne nouvelle pour l’international uruguayen (116 sélections/50 buts), surtout qu’il n’avait plus fait trembler les filets depuis près de deux mois. Sa dernière réalisation remonte au 11 décembre 2019 lors du dernier match de poules de Ligue des Champions contre Galatasaray.

Ce but doit faire du bien à Edinson Cavani. Surtout qu’il s’est montré décisif dans un grand rendez-vous contrairement à Mauro Icardi. Les récentes performances de l’attaquant argentin inquiètent quelque peu à Paris. Le joueur prêté par l’Inter Milan ne compte qu’un seul but lors des six dernières rencontres de Ligue 1.

Buteur contre l’ OL, Edinson Cavani continue d’écrire sa légende au PSG. Meilleur buteur de l’histoire du club, l’Uruguayen se rapproche de la barre des 200 buts avec le Paris Saint-Germain.