OL : Jean-Michel Aulas crie à une grosse injustice contre Lyon

Il a beau se démener, Jean-Michel Aulas n’est pas parvenu à obtenir que le match entre l’ OL et l’ OM soit décalé au jeudi. Pour le président de l’ Olympique Lyonnais, c’est une nouvelle preuve des décisions injustes prises contre son équipe.

Jean-Michel Aulas incapable d'obtenir le report du match OL-OM

C’est décidé. Le match de quart de finale de la coupe de France entre l’ OL et l’ OM se jouera au Groupama Stadium mercredi à 21h05, comme initialement prévu. Jean-Michel Aulas avait pourtant tout essayé pour que la FFF décale cette rencontre au jeudi, soit un jour plus tard. Le président lyonnais s’était principalement appuyé sur le fait que les Gones devaient se déplacer à Paris (2-4) ce dimanche pour ne revenir que ce lundi matin. L’ OL n’aurait donc pratiquement pas le temps de se reposer avant de recevoir l’ OM, vainqueur du Toulouse FC (1-0) samedi lors de la 24e journée de Ligue 1.

Le président des Lyonnais très remonté contre la Fédération

Peine perdue, Jean-Michel Aulas n’a pas obtenu gain de cause. Le quart de finale se disputera bel et bien mercredi. Et peu importe que l’ OL ait joué à Paris ce dimanche, soit un jour après l’ OM. Pour le dirigeant rhodanien, c’est clairement une injustice de plus contre son équipe.

C’est ce sentiment qu’il a exprimé après la défaite des Lyonnais à Paris, en déclarant que « les joueurs vont rentrer lundi midi pour jouer mercredi soir... ». Jean-Michel Aulas est donc convaincu que « chaque fois qu'il y a des choix à faire, ils sont faits contre l'OL ».

Le club rhodanien vraiment lésé par le timing de la rencontre ?

Nous sommes en pleine programmation d’un match tous les trois jours. Jean-Michel Aulas n’en est pas content. Pourtant, l’ Olympique Lyonnais ne sera pas à sa première expérience dans cette programmation.

Par ailleurs, le président des Gones ambitionne de remporter la Ligue des Champions avant de se retirer. Une noble ambition qu’il faut saluer à tout point de vue. Mais les équipes qui remportent la Ligue des Champions jouent en moyenne 1 match tous les jours.

Enfin, que le dirigeant gone insiste tant pour obtenir le report du match n’est vraiment pas la meilleure façon de donner de la confiance à ses joueurs contre l’ OM. Pour Rudi Garcia et ses hommes, une belle excuse serait déjà trouvée pour une défaite…