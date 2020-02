ASSE : Pour Claude Puel, il va falloir se sortir les doigts du …

L’ ASSE a encore été battue, dimanche, pour la 7e fois en 8 matchs de Ligue 1. Claude Puel attend donc toujours la réaction de son équipe, après la défaite à Montpellier (1-0).

L' ASSE a besoin de confiance selon Claude Puel

Réduite à 10 contre 11 face au Montpellier HSC, l' ASSE a enregistré une 7e défaite lors des 8 dernières journées de Ligue 1. Les Montpelliérains ont été en infériorité numérique pendant une cinquantaine de minutes, suite à l'expulsion de Junior Sambia (41e). Mais l’AS Saint-Étienne n’a pas pu en profiter. Selon Claude Puel, son équipe manque de confiance.

« On a besoin de confiance. Mais la confiance, on doit aller la chercher », a-t-il déclaré après la défaite de l’ ASSE au stade de la Mosson. Notons que les Stéphanois ont été menés dès la 25e minute suite à un but d’Andy Delort de la tête. « Quand on ne met pas nos occasions au fond et qu’on plie sur la première occasion de l’adversaire, c’est qu’on accuse le coup », a expliqué l’entraîneur des Verts.

L' ASSE pourra-t-elle réagir face au Stade Brestois ?

Après sa septième défaite en huit matchs, l’AS Saint-Étienne doit réagir afin de tenter de s’éloigner de la zone rouge. En effet, le club ligérien est 15e de Ligue 1 et n’a que 4 points de plus que le barragiste, le Nîmes Olympique. Cela, avant le déplacement à Brest, le dimanche 16 février (16h).

Entre temps, Claude Puel et son équipe affronteront le SAS Épinal (National 2), en quart de finale de la Coupe de France, le jeudi 13 février (21h), au stade Marcel-Picot à Nancy. « Il est normal d’être attentif au classement. On doit prendre des points et en ce moment on ne le fait pas. Il faut s’accrocher. On doit faire preuve de caractère. Ce n’est pas en baissant la tête que l’on peut réagir. Et on va réagir », a promis Claude Puel.