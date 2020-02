Rennes : Après le départ de Létang, Da Silva lâche des confidences

À l’issue du match nul entre le Stade Rennais et le Stade Brestois (0-0), Damien Da Silva est revenu sur l’éviction surprenante d’Olivier Létang. Et le défenseur central en a profité pour faire des confidences sur le vestiaire rennais.

Les vérités de Damien Da Silva sur le départ d'Olivier Létang

Un véritable coup de tonnerre dans la Ligue 1. Troisième du championnat, le Stade Rennais a décidé de s’offrir une crise institutionnelle en limogeant Olivier Létang de son poste de président. Un départ qui a pris tout le monde de court. En effet, le licenciement d’Olivier Létang annoncé vendredi dernier a eu l’effet d’une bombe. Damien Da Silva avoue que le vestiaire breton est encore sous le choc. « Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Cela nous est tombé dessus sans prévenir. On est déçu, un peu triste aussi pour lui », a confié le défenseur breton en conférence de presse.

Pour rappel, le bilan d’Olivier Létang reste marqué par une solide place de troisième, un premier titre depuis 48 ans, un premier huitième de finale en coupe d'Europe. L’homme de 47 ans avait pour mission d’apporter la stabilité et l’ambition au club breton. L'écurie rennaise est revenue au premier plan et a passé un cap sous sa présidence. Son départ reste un événement inattendu, mais surtout incompréhensible pour le Stade Rennais.

Le Stade Rennais déterminé à rebondir

Toutefois, Damien Da Silva s’est voulu rassurant sur la capacité du club breton à réagir. Le Stade Rennais peut compter sur un groupe plus étoffé et déterminé pour la suite de la saison. « Est-ce que ce qui s’est passé peut être préjudiciable pour la suite de la saison ? Je ne pense pas. Pas au niveau des joueurs », a assuré le capitaine breton.

Le défenseur central assure que « tout le monde est concerné par la saison ». « On ne veut pas tout gâcher. On vit une belle saison, il y a une bonne ambiance dans le groupe. On veut que ça continue », a-t-il conclu. Entendez par là que le groupe rennais a la qualité et la mentalité pour aller chercher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui serait une première dans l’histoire du club.

Le Stade Rennais devra vite renouer avec la victoire demain mardi face au ASM Belfort en quart de finale de la Coupe de France.