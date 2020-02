PSG - OL (4-2) : Rudi Garcia donne les raisons de la défaite

L’ OL n’a pas fait le poids face au leader de la Ligue 1, le PSG. L’équipe de Rudi Garcia a été battue (4-2), au Parc des Princes, en clôture de la 24e journée. Le coach de l’Olympique Lyonnais a tenté d’expliquer la défaite de son équipe.

OL : les Lyonnais n'ont pas respecté les consignes selon Rudi Garcia

L’ OL a été mené par le PSG (3-0), en l’espace de 47 minutes de jeu. Cependant, les Gones ont bien réagi en réduisant le score par deux fois (52e et 59e). Mais fébrile défensivement, l’équipe de Rudi Garcia a encaissé un 4e but signé Edinson Cavani (79e). Dans son explication sur la défaite face au Paris Saint-Germain, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais évoque la jeunesse de son équipe. Il estime également que ses consignes n'ont pas été respectées.

« On prend des buts sur deux situations rapides. On est jeune et on n’a pas suivi le plan de jeu en allant les presser haut », a-t-il déclaré. Le technicien des Gones souligne également la fébrilité défensive de l’ OL. « On n’a pas très bien défendu sur le but d’Angel Di Maria. On prend un but gag au début de la seconde période… », a-t-il déploré.

Il faut rappeler que Lyon avait pourtant aligné des joueurs qui ont une expérience du haut niveau. Notamment Fernando Marçal, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Rafael. Battu par l’OGC Nice (2-1), puis accroché par l’Amiens SCO (0-0) précédemment, l’ OL n’a pris finalement qu’un seul point sur 9 possible.

Rudi Garcia regrette surtout les points perdus contre Nice et Amiens

Conséquence, le club ligérien a chuté jusqu’à la 9e place avec 33 points, à l’issue de la 24e journée. De quoi laisser des regrets à Rudi Garcia. Selon ce dernier, ce n’est pas forcément la défaite contre l’intouchable PSG qui est « le problème ». Mais plutôt « les points perdus à Nice et contre Amiens ».

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais affrontera l’ OM, en quart de finale de la Coupe de France, le mercredi 12 février (21h05). Lyon recevra ensuite le RC Strasbourg en Ligue 1, le dimanche 16 février (15h). Deux occasions pour l’équipe de Jean-Michel Aulas de réagir. « On n’a pas le choix de penser à mercredi. Il faut vite rentrer pour bien récupérer », a confié Rudi Garcia, après le match perdu à Paris.